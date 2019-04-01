Футбол

«Ювентус» резко снизил предложение по де ЛигтуСоветский спорт вчера в 18:42

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Ювентус предложил Аяксу 55 миллионов евро за защитника Маттейса де Лигта. Еще 10 миллионов амстердамцы могут получить в виде бонусов.
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«Ювентус» предложит за де Лигта € 75 млн

Чемпионат02:26

Sky Sport: «Ювентус» предложил «Аяксу» 65 миллионов за де Лигта. Это первое официальное предложение от туринцев

Бомбардир.рувчера в 19:10

СМИ: «Ювентус» отправил первый запрос на трансфер де Лигта

Матч ТВвчера в 21:53

СМИ: «Ювентус» отправил первый запрос на трансфер де Лигта

Sportbox.RUвчера в 21:53

«Ювентус» резко снизил предложение по де Лигту

Советский спортвчера в 18:42

СМИ: «Ювентус» сделал первое предложение по де Лигту

Спорт-Экспрессвчера в 20:23

«Ювентус» предложит 55+10 млн евро за де Лигта. «Аякс» требует 75

Sports.ru01:43
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:30, Вашингтон
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В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
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Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
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Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло

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