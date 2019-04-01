Футбол
«Ювентус» резко снизил предложение по де ЛигтуСоветский спорт вчера в 18:42
Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Ювентус предложил Аяксу 55 миллионов евро за защитника Маттейса де Лигта. Еще 10 миллионов амстердамцы могут получить в виде бонусов.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:30, Вашингтон
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Общество
Обрушился самый длинный деревянный мост в России
Самый длинный в России деревянный мост обрушился в городе Белорецке на территории Республики Башкортостан.
Обновлено в 07:41
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Экономика
Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса — Медведев
В этом году регионы России дополнительно получат два миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 07:59
Политика
Саудовская принцесса стала первой в стране женщиной-послом
Принцесса Рима стала первой женщиной в истории Саудовской Аравии, которая заняла столь высокий дипломатический пост.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Xiaomi Redmi представили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro
Бренд Xiaomi Redmi выпустили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro, получившую название Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition.
Обновлено в 04:30
Общество
Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy
Жительнице Тюмени Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы на госслужбе из-за конкурса мужского журнала Playboy «Девушка года – 2019», в котором она приняла участие.
Обновлено в 01:05
Общество
Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»
Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
Обновлено в 09:37
Космос
Обнаружена «супер-Земля» с атмосферой из водорода и гелия
Планета относится к классу «горячие нептуны». Таких планет нет в Солнечной системе, однако их много в других частях галактики.
Обновлено в 05:24
Политика
МИД России ответил на обвинения ФРГ в адрес RT и Sputnik
Россия воспринимает ситуацию вокруг российских СМИ в Германии, в том числе вокруг телеканала RT и Sputnik, как дискриминацию.
Обновлено в 09:58
Общество
Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье
Обновлено в 07:15
Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Транспорт
В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек
Обновлено в 09:46
Музыка
Группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова
Культовая британская группа Massive Attack записала кавер на песню группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану».
Обновлено в 02:33
Политика
Представитель Миллера возглавил пресс-службу «Газпрома»
Официальный представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов назначен руководителем департамент информационной политики компании, сменив на этом посту 69-летнего Александра Беспалова.
Обновлено в 10:13
Политика
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Политика
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Общество
Во Флориде власти призвали жителей убивать игуан
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Футбол
Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:08
Происшествия
Появились детали версии с замыканием на «Лошарике» в Баренцевом море
СМИ назвали короткое замыкание в распределительном щите и последующий пожар одной из наиболее вероятных причин гибели российских моряков-гидронавтов в водах Баренцева моря на глубоководной станции АС-31, более известной как «Лошарик», и в деталях описали возможную картину трагедии.
Обновлено в 01:04
Музыка
Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»
Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24