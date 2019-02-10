Футбол

Гол и передача Роналду помогли «Ювентусу» разгромить «Сассуоло»Советский спорт 13:56

Сассуоло — Ювентус
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
6′
Миралем Пьянич
23′
Сами Хедира
27′
Алекс Сандро
Джанджакомо Маньяни
30′
Мехди Бурабия
38′
Филип Джуричич
Алессандро Матри
56′
Хума Эль-Бабакар
Джереми Бога
59′
66′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
70′
Криштиану Роналду
Мехди Бурабия
Франческо Маньянелли
79′
83′
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
85′
Блез Матюиди
Эмре Джан
86′
Эмре Джан
Поль Лирола
90′+4′
В матче 23-го тура чемпионата Италии Ювентус на выезде разгромил Сассуоло со счетом 3:0. У победителей встречи голами отметились Сами Хедира (23-я минута), Криштиану Роналду (70) и Эмре Джан (86), которому ассистировал КриРо.
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