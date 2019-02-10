Футбол

«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче 23-го тура Серии АRT на русском 14:29

Сассуоло — Ювентус
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
6′
Миралем Пьянич
23′
Сами Хедира
27′
Алекс Сандро
Джанджакомо Маньяни
30′
Мехди Бурабия
38′
Филип Джуричич
Алессандро Матри
56′
Хума Эль-Бабакар
Джереми Бога
59′
66′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
70′
Криштиану Роналду
Мехди Бурабия
Франческо Маньянелли
79′
83′
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
85′
Блез Матюиди
Эмре Джан
86′
Эмре Джан
Поль Лирола
90′+4′
"Ювентус" разгромил "Сассуоло" в матче 23-го тура итальянской Серии А. Матч завершился со счётом 3:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Сассуоло»

Матч ТВ14:30

Устали смотреть голы Роналду? Посмотрите, как он нокаутирует Хедиру

Sports.ru15:05

Гол и передача Роналду помогли «Ювентусу» разгромить «Сассуоло»

Советский спорт13:56

«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в Серии А, Роналду забил и сделал передачу

Sport24.ru13:55

Роналду забил не менее 20 голов в 13-м сезоне подряд

Чемпионат15:23

«Ювентус» разгромил «Сассуоло», Роналду забил гол

Спорт-Экспресс14:06

«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

Газета.Ru14:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Происшествия

Спецборт МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву

Спецборт МЧС Российской Федерации с 27 спасенными из Ирака детьми (возраст от 4 до 13 лет) приземлился в аэропорту Раменское 10 февраля.
Обновлено в 15:28
Происшествия

СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром

Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Общество

В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле

Обновлено в 09:07
Происшествия

Появилось видео падения метеорита на Венесуэлу

Жители Венесуэлы размещают в соцсетях видео, на котором виден огромный падающий огненный шар с "хвостом", сообщает НТВ.
Обновлено в 07:16
Происшествия

На «Марше материнского гнева» в Москве и Петербурге есть задержанные

Полиция задержала нескольких человек на «Марше материнского гнева» в Петербурге, а также активиста в Москве, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 07:06
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Кино

BAFTA выбрала лучший британский фильм

Исторический фильм "Фаворитка" (The Favourite) режиссера Йоргоса Лантимоса получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм.
Обновлено в 15:43
Спорт

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены

Обновлено в 12:38
Наука

Учёные научились отключать аппетит у комаров

Оказалось, что за поиск крови у комаров отвечает рецептор 7 подобного Y нейропептида, он же регулирует аппетит и в организме человека, учёным удалось его заблокировать, о чём они рассказали в научном журнале Cell.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Охранники ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник школьнице

Обновлено в 09:17
Общество

Минпромторг намерен вернуть в города палатки и ларьки

На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 15:44
Транспорт

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Музыка

Украину на «Евровидении» может представить гражданка России

Обновлено в 11:06
Армия и оружие

Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад

В Краматорске пьяные украинские военные обстреляли свой же склад.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек

В результате взрыва в жилом доме на юге Стокгольма погиб человек.
Обновлено в 12:36
Хоккей

Хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Нэшвилл» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счётом 5:4 в пользу «Блюз».
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.
Обновлено в 15:47
Политика

Саакашвили решил пока не возвращаться в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для возвращения на родину.
Обновлено в 15:37
Общество

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Общество

Кейт Миддлтон прибыла на премию BAFTA в серьгах принцессы Дианы

Кейт Миддлтон прибыла на церемонию вручения премии BAFTA в серьгах, принадлежавших принцессе Диане.
Обновлено в 14:30
Гаджеты

Google разрабатывает измеряющие вес кроссовки

Google разрабатывает умные кроссовки, которые будут измерять вес своего владельца.
Обновлено в 15:39
Общество

«Победа» отказалась от введения платных бумажных стаканчиков

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды.
Обновлено в 04:21
Кино

В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку

Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Сети появилась видеозапись ракетной атаки на советский средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена.
Обновлено в 10:12
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Авто

Названы самые удобные автомобили на рынке России

Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Шимпанзе сбежали из вольера в зоопарке Белфаста

Сломанная ветвь дерева помогла как минимум двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста, Северная Ирландия.
Обновлено в 10:05
Наука

В Западной Сахаре археологи обнаружили следы неизвестной цивилизации

Объекты выявили при изучении снимков со спутника Ученые из Университета Восточной Англии обнаружили в Западной Сахаре сооружения, принадлежавшие неизвестной цивилизации.
Обновлено в 04:33
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сассуоло
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное