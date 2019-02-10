Футбол

«Ювентус» разгромил «Сассуоло», Роналду забил и отдал голевую передачуНева Спорт 14:35

Сассуоло — Ювентус
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Читта-дель-Триколоре»
6′
Миралем Пьянич
23′
Сами Хедира
27′
Алекс Сандро
Джанджакомо Маньяни
30′
Мехди Бурабия
38′
Филип Джуричич
Алессандро Матри
56′
Хума Эль-Бабакар
Джереми Бога
59′
66′
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
70′
Криштиану Роналду
Мехди Бурабия
Франческо Маньянелли
79′
83′
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
85′
Блез Матюиди
Эмре Джан
86′
Эмре Джан
Поль Лирола
90′+4′
В матче 23-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» в гостях одержал разгромную победу над «Сассуоло» со счетом 3:0. В составе «Старой синьоры» по голу забили Сами Хедира на 23-й минуте, Криштиану Роналду на 70-й минуте с передачи Миралема Пьянича и Эмре Джан на 86-й минуте с передачи Криштиану Роналду.
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