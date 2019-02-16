Футбол

«Ювентус» разгромил «Фрозиноне», Роналду забил голSportbox.RU 16:25

Ювентус — Фрозиноне
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Пауло Дибала
6′
Леонардо Бонуччи
17′
Эмре Джан
27′
37′
Бартош Саламон
58′
Даниэль Чиофани
Андреа Пинамонти
62′
Марко Капуано
Криштиану Роналду
63′
Криштиану Роналду
Федерико Бернардески
64′
Джорджо Кьеллини
Мартин Касерес
70′
78′
Раман Чибса
Мирко Гори
Сами Хедира
Миралем Пьянич
81′
81′
Франческо Кассата
83′
Франческо Дзампано
Лука Паганини
Жоау Канселу
89′
«Ювентус» принимал на своем поле «Фрозиноне» в 24-м туре чемпионата Италии. Хозяева победили во встрече со счетом 3:0. Туринцы окрыли счет во встрече на 6-й минуте после точного удара форварда Пауло Дибалы. 11 минут спустя защитник Леонардо Бонуччи увеличил преимущество «Ювентуса».
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