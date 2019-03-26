Футбол

«Ювентус» рассказал о состоянии РоналдуSportbox.RU 26 марта в 11:13

Португалия — Сербия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Эштадиу да Луш»
7′
Душан Тадич
21′
Мият Гачинович
Неманья Радонич
Криштиану Роналду
Пицци
30′
Данилу Перейра
42′
Пепе
45′+1′
Диего Соуза
Андре Силва
57′
69′
Дарко Лазович
Андрия Живкович
77′
Филип Младенович
79′
Урош Спаич
Рафа Силва
Гонсалу Гедеш
84′
87′
Душан Тадич
87′
Адем Ляйич
Сергей Милинкович-Савич
Туринский «Ювентус» выступил с заявлением относительно серьезности травмы португальского нападающего Криштиану Роналду, полученной им в матче отборочного цикла Евро-2020 против Сербии (1:1). — Проведенное обследование показало, что у Роналду есть небольшое повреждение мышц-сгибателей правого бедра.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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