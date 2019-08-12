Туринцы хотят заманить очередного топ-игрока. Туринский «Ювентус» всерьез настроен на подписание полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Как сообщает Daily Mail, итальянский клуб может оформить трансфер датчанина следующим летом, не заплатив при этом за него ни копейки.

«Ювентус» рассчитывает бесплатно заполучить Эриксена в 2020 году

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