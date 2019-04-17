Футбол
«Ювентус» провёл предварительные переговоры с КонтеЧемпионат вчера в 15:44
Туринский «Ювентус» провёл предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство туринского клуба обсудило возможность назначения Конте на пост главного тренера в случае ухода Массимилиано Аллегри летом.
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В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.
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Альфа-банк сформировал новую команду топ-менеджеров
Альфа-банк завершил формирование штата топ-менеджеров после ряда кадровых перестановок с назначением на пост главы банка Владимира Верхошинского.
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Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.
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Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей
Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Политика
Греческий парламент потребовал от Германии репараций за оккупацию
Ципрас заявил, что греческое правительство направит письменное обращение правительству ФРГ с требованием выплатить компенсации за причиненный ущерб во время оккупации и за военные преступления нацистской Германии.
Обновлено вчера в 21:14
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Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
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В ДНР сообщили о расстрелявшем своих сослуживцев бойце ВСУ
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Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
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В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
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Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
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Стало известно, какой автомобиль признан лучшим в 2019 году
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Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет
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Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году
По итогам 2018 года доход школьника составил 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 15 апреля в 09:55
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Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
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