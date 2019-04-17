Футбол
«Ювентус» провёл предварительные переговоры с КонтеЧемпионат 15:44
Туринский «Ювентус» провёл предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, руководство туринского клуба обсудило возможность назначения Конте на пост главного тренера в случае ухода Массимилиано Аллегри летом.
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