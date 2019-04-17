Футбол

«Ювентус» провел предварительные переговоры с КонтеSports.ru 13:35

«Ювентус» провел предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает Sky Sports. В ходе беседы туринский клуб уточнил, открыт ли итальянец для новых предложений.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» провёл предварительные переговоры с Конте

Чемпионат15:44

Sky Sports: «Ювентус» провел переговоры с Конте

Бомбардир.ру12:12

СМИ: «Ювентус» провел переговоры с Конте

Матч ТВ12:48

СМИ: Конте провел предварительные переговоры с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс12:00

Бывший тренер «Челси» может возглавить «Ювентус»

Soccer.ru12:31

«Ювентус» провел предварительные переговоры с Конте

Sports.ru13:35

«Ювентус» провел предварительные переговоры с Конте

Sport24.ru14:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Происшествия

В Петербурге произошло массовое ДТП

Обновлено в 18:01
Армия и оружие

На обслуживание самой большой подлодки в мире направят 34 млн рублей

Обновлено в 08:29
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ

Обновлено в 17:02
Космос

Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС

Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Обновлено в 17:44
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Обновлено в 16:52
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия

Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин опроверг информацию о встрече «нормандской четверки» в июне

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему ничего неизвестно о проведении в июне встречи нормандской четверки.
Обновлено в 09:38
Интернет

В Индии запретили приложение TikTok

Обновлено в 09:21
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Обновлено в 04:38
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Политика

Time не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 10:21
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Кино

Компания Тимура Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в Керчи

Обновлено в 08:54
Общество

Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США

Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Богородицке обрушилась стена аварийного жилого дома

17 апреля 2019 года, в 15:10 на улице Воронежская поселка Южный в ГО Богородицка произошло обрушение части стены аварийного жилого дома.
Обновлено в 08:40
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Игры

Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной

Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам.
Обновлено в 18:05
Культура

В Калининграде открылась выставка «Рембрандт. Шедевры графики»

Обновлено в 14:42
Экономика

Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой.
Обновлено в 17:39
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Общество

Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО

Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Число погибших в ДТП на Мадейре возросло до 28

Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на острове Мадейра возросло до 28.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное