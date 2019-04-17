Футбол
«Ювентус» провел предварительные переговоры с КонтеSports.ru 13:35
«Ювентус» провел предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает Sky Sports. В ходе беседы туринский клуб уточнил, открыт ли итальянец для новых предложений.
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Происшествия
В Петербурге произошло массовое ДТП
Обновлено в 18:01
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Космос
Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС
Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Обновлено в 17:44
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Обновлено в 16:52
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин опроверг информацию о встрече «нормандской четверки» в июне
Президент России Владимир Путин сообщил, что ему ничего неизвестно о проведении в июне встречи нормандской четверки.
Обновлено в 09:38
Интернет
В Индии запретили приложение TikTok
Обновлено в 09:21
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Обновлено в 04:38
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено в 12:09
Политика
Time не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира.
Обновлено в 10:21
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Кино
Компания Тимура Бекмамбетова снимет фильм о трагедии в Керчи
Обновлено в 08:54
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Богородицке обрушилась стена аварийного жилого дома
17 апреля 2019 года, в 15:10 на улице Воронежская поселка Южный в ГО Богородицка произошло обрушение части стены аварийного жилого дома.
Обновлено в 08:40
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Игры
Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной
Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам.
Обновлено в 18:05
Экономика
Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой.
Обновлено в 17:39
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Число погибших в ДТП на Мадейре возросло до 28
Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на острове Мадейра возросло до 28.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59