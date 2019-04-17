Футбол
«Ювентус» провел предварительные переговоры с КонтеSports.ru 13:35
«Ювентус» провел предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает Sky Sports. В ходе беседы туринский клуб уточнил, открыт ли итальянец для новых предложений.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек
Обновлено в 15:28
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Происшествия
Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева
Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Авто
Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Гаджеты
Это может быть крахом: у журналистов массово выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold
Только журналисты начали получать доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold, как у некоторых из них аппараты уже вышли из строя.
Обновлено в 14:40
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Обновлено в 10:51
Происшествия
Быкова ввели в искусственную кому
Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Политика
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.
Обновлено в 13:18
Космос
Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05
Авто
Hyundai официально представил бюджетный кроссовер Venue
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено в 11:10
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни
В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено в 11:49
Политика
Путин опроверг информацию о встрече «нормандской четверки» в июне
Президент России Владимир Путин сообщил, что ему ничего неизвестно о проведении в июне встречи нормандской четверки.
Обновлено в 09:38
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Авто
Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco
Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Обновлено в 04:33
Общество
Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме
Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек
Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 3:2 (2-й тайм)
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита
Модель и звезда передачи "Дом-2" Виктория Боня в студии "Русского радио" поделилась с ведущей Аллой Довлатовой мечтой иметь большую семью.
Обновлено в 07:10
Политика
МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»
Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Начались испытания новой снайперской винтовки «Уголек»
Центральный НИИ точного машиностроения начал сравнительные испытания снайперской винтовки "Уголек".
Обновлено в 07:46
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56