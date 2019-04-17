Футбол

«Ювентус» провел предварительные переговоры с КонтеSports.ru 13:35

«Ювентус» провел предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает Sky Sports. В ходе беседы туринский клуб уточнил, открыт ли итальянец для новых предложений.
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«Ювентус» провёл предварительные переговоры с Конте

Чемпионат15:44

«Ювентус» провел предварительные переговоры с Конте

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СМИ: Конте провел предварительные переговоры с «Ювентусом»

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СМИ: «Ювентус» провел переговоры с Конте

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«Ювентус» провел предварительные переговоры с Конте

Sports.ru13:35

Sky Sports: «Ювентус» провел переговоры с Конте

Бомбардир.ру12:12
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