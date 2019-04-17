«Ювентус» провел предварительные переговоры с КонтеSports.ru 13:35

«Ювентус» провел предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает Sky Sports. В ходе беседы туринский клуб уточнил, открыт ли итальянец для новых предложений.

Политика США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.

Происшествия Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.

Политика Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

Авто Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.

Гаджеты Это может быть крахом: у журналистов массово выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold Только журналисты начали получать доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold, как у некоторых из них аппараты уже вышли из строя.

Политика Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Происшествия Быкова ввели в искусственную кому Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.

Политика Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.

Армия и оружие «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Авто Hyundai официально представил бюджетный кроссовер Venue Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Энергетика ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.

Политика Путин опроверг информацию о встрече «нормандской четверки» в июне Президент России Владимир Путин сообщил, что ему ничего неизвестно о проведении в июне встречи нормандской четверки.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».

Общество В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.

Авто Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.

Общество Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме Представитель администрации Омска вручил деньги Сании Абдуллиной для погашения налога за ранее подаренные букет и сертификат.

Политика Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.

Шоу-бизнес Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита Модель и звезда передачи "Дом-2" Виктория Боня в студии "Русского радио" поделилась с ведущей Аллой Довлатовой мечтой иметь большую семью.

Политика МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада» Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.

Армия и оружие Начались испытания новой снайперской винтовки «Уголек» Центральный НИИ точного машиностроения начал сравнительные испытания снайперской винтовки "Уголек".