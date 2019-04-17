Футбол

«Ювентус» провел предварительные переговоры с КонтеЕженедельник Футбол вчера в 14:16

На встрече обсуждалась возможность Антонио Конте возглавить «Ювентус», сообщают Итальянские СМИ. В ходе разговора клуб уточнил, открыт ли итальянец для новых предложений. «Ювентус» рассматривает Конте на случай, если решит летом расстаться с Массимилиано Аллегри.
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Антонио Конте – о жесте Моуринью в матче с «Ювентусом»: «Жозе выиграл так много, что в этом есть вся его сущность»

Спорт-Экспресс04:01

«Ювентус» провёл предварительные переговоры с Конте

Чемпионатвчера в 15:44

Sky Sports: «Ювентус» провел переговоры с Конте

Бомбардир.рувчера в 12:12

«Ювентуc» провёл переговоры с Конте

Sport.ruвчера в 16:14

СМИ: «Ювентус» провел переговоры с Конте

Матч ТВвчера в 12:48

Бывший тренер «Челси» может возглавить «Ювентус»

Soccer.ruвчера в 12:31

«Ювентус» провел предварительные переговоры с Конте

Sport24.ruвчера в 14:30
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:06, Ашберн
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