Футбол

«Ювентус» проиграл «Сампдории» в последнем матче АллегриSportbox.RU 13:54

Сампдория — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
52′
Даниэле Ругани
Гастон Рамирес
Джанлука Капрари
58′
59′
Эмре Джан
Маноло Портанова
65′
Джорджо Кьеллини
Леонардо Бонуччи
Эдгар Баррето
Роналдо Виейра Нан
70′
75′
Матеус Перейра
Ханс Николусси-Кавилья
Фабио Куальярелла
Маноло Габбьядини
78′
Грегуар Дефрель
84′
Джанлука Капрари
90′+1′
90′+3′
Маноло Портанова
"Ювентус" потерпел поражение от "Сампдории" в матче 38-го тура итальянской серии А. Встреча завершилась со счетом 0:2. Голы в составе генуэзцев забили Грегори Дефрель и Джанлука Капрари. На 80-й минуте нападающий «старой синьоры» Мойзе Кин забил гол, однако тот не был засчитан из-за офсайда.
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