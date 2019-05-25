«Ювентус» проиграл «Сампдории» в последнем матче АллегриSportbox.RU 13:54

"Ювентус" потерпел поражение от "Сампдории" в матче 38-го тура итальянской серии А. Встреча завершилась со счетом 0:2. Голы в составе генуэзцев забили Грегори Дефрель и Джанлука Капрари. На 80-й минуте нападающий «старой синьоры» Мойзе Кин забил гол, однако тот не был засчитан из-за офсайда.

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