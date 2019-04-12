Футбол

«Ювентус» проиграл СПАЛу и упустил шанс оформить досрочное чемпионствоSportbox.RU 10:52

СПАЛ — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Паоло Мацца»
Мануэль Ладзари
28′
30′
Мойсе Кин
38′
Хуан Гильермо Куадрадо
45′+1′
Жоау Канселу
Кевин Бонифаци
49′
61′
Григорис Кастанос
Ханс Николусси-Кавилья
69′
Мойсе Кин
Стефи Мавидиди
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
70′
Серджо Флоккари
74′
Серджо Флоккари
75′
81′
Андреа Бардзальи
Федерико Бернардески
Мохамед Фарес
83′
Серджо Флоккари
Васко Реджини
84′
Симоне Миссироли
87′
Андреа Петанья
Мирко Антенуччи
88′
Франческо Викари
90′+3′
«Ювентус» проиграл СПАЛу в рамках гостевого матча 32-го тура чемпионата Италии. Гол в первом тайме на 30-й минуте встречи забил 19-летний нападающий туринцев Мойзе Кин.
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