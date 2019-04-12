Футбол

«Ювентус» проиграл СПАЛу и упустил шанс оформить досрочное чемпионствоSportbox.RU вчера в 10:52

СПАЛ — Ювентус
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Паоло Мацца»
Мануэль Ладзари
28′
30′
Мойсе Кин
38′
Хуан Гильермо Куадрадо
45′+1′
Жоау Канселу
Кевин Бонифаци
49′
61′
Григорис Кастанос
Ханс Николусси-Кавилья
69′
Мойсе Кин
Стефи Мавидиди
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
70′
Серджо Флоккари
74′
Серджо Флоккари
75′
81′
Андреа Бардзальи
Федерико Бернардески
Мохамед Фарес
83′
Серджо Флоккари
Васко Реджини
84′
Симоне Миссироли
87′
Андреа Петанья
Мирко Антенуччи
88′
Франческо Викари
90′+3′
«Ювентус» проиграл СПАЛу в рамках гостевого матча 32-го тура чемпионата Италии. Гол в первом тайме на 30-й минуте встречи забил 19-летний нападающий туринцев Мойзе Кин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» без Роналду упустил возможность оформить чемпионство

Газета.Ruвчера в 11:37

Тренер СПАЛа: «Я здорово повысил голос в раздевалке, и это встряхнуло игроков»

Матч ТВвчера в 13:16

37-летний форвард СПАЛ Флоккари забил «Юве». Это его первый гол в текущем сезоне серии А

Sports.ruвчера в 10:43

«Ювентус» без Роналду проиграл СПАЛу и не смог досрочно обеспечить себе чемпионство

Советский спортвчера в 10:54

«Ювентус» проиграл СПАЛу и упустил шанс оформить чемпионство сегодня

Спорт-Экспрессвчера в 10:53

«Ювентус» упустил возможность досрочно завоевать чемпионство, проиграв СПАЛу

Чемпионатвчера в 10:54

СПАЛ – «Ювентус»: какой прогноз на матч?

Все про Спорт ру12 апреля в 14:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено вчера в 03:55
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Общество

Стала известна зарплата российских священников

Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Хоккей

Кучерова дисквалифицировали на один матч Кубка Стэнли

Как сообщается на сайте лиги, нападающий получил дисквалификацию во втором матче серии против «Тампы» (5:1). В третьем периоде за пять минут до окончания матча он толкнул на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваару.
Обновлено вчера в 18:01
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия

Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 07:34
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Автоспорт

Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»

Четырёхкратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Кино

Престольное. Восьмой сезон «Игры престолов» волнует толпы чудаков

Обновлено вчера в 14:18
Единоборства

Порье победил Холлоуэя и бросил вызов Нурмагомедову

Американский боец Дастин Порье в рамках турнира UFC 236 победил соотечественника Макса Холлоуэя в бою за пояс временного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:31
Политика

Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.
Обновлено в 00:31
Авто

Назван ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 600 тыс. рублей

Обновлено в 01:30
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

В Техасе в результате урагана погибли двое детей

Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол

Дамьян Шиманьский: «Обидно, что не получилось победить „Локомотив“»

«Локомотив» забил быстрый гол, нам было непросто справиться с этим, но потом удалось ответить тем же.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Уголовное дело возбудили после контртеррористической операции в Тюмени

После проведения контртеррористической операции сотрудники регионального Следственного комитета завели уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Общество

Спикер Госдумы Володин увеличил в 2018 году доход до 71,7 млн рублей

Обновлено 12 апреля в 12:15
Происшествия

Восемь человек погибли при обрушении двух домов в Бразилии

Восемь человек погибли в результате обрушения двух жилых домов в Рио-де-Жанейро. Еще 16 человек пропали без вести.
Обновлено вчера в 21:15
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия

Спасатели эвакуировали трех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

Три рыбака-любителя, оказавшиеся на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалинской области, спасены, говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Первые «товарные» кроссоверы Haval F7 российской сборки поступят к дилерам Haval после майских праздников.
Обновлено 12 апреля в 11:45
Армия и оружие

Украинские силовики опубликовали видео удара по позициям ДНР

Вооруженные силы Украины заявили об ударе по позициям ополчения ДНР, в результате которого якобы были убиты два ополченца; в Сети также опубликовано видео нанесения удара по блиндажу ополченцев.
Обновлено в 03:27
Авто

Россияне потратили 180 млрд рублей на новые автомобили в марте

Россияне потратили на покупку новых автомобилей 180,6 миллиарда рублей в марте 2019 года. Об этом сообщили специалисты агентства «Автостат».
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Москве в торговых павильонах у Коптевского рынка произошел пожар

Обновлено в 01:26
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное