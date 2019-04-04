Футбол

«Ювентус» продлил контракт с футболистом МанджукичемТАСС 07:44

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил о подписании нового соглашения с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба. Новое соглашение с 32-летним игроком рассчитано до лета 2021 года.
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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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