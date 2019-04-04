Футбол
Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 годаEurosport.ru вчера в 07:42
Хорватский нападающий Марио Манджукич останется в Турине еще на два года. Хорват продлил соглашение с «Юве», за который выступает с 2015 года, информирует .
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Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов перед вторым туром выборов.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Театры
Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали
Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Общество
Каждый пятый россиянин хотел бы покинуть страну
Сразу 20% жителей России хотели бы покинуть страну и поискать лучшей жизни в других местах.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище
Обновлено в 03:37
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено вчера в 08:07
Авто
Опубликованы фото нового бюджетного седана Nissan Sylphy
На Шанхайском автосалоне будет представлен бюджетный седан от японской компании Nissan.
Обновлено в 00:54
Авто
В России подешевели пикапы Isuzu D-Max
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу
Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.
Обновлено 03 апреля в 11:42
Наука
Ученые выяснили, почему люди склонны предаваться ностальгии
Как утверждает Ньюман, в ходе анализа выяснилось, что негативные переживания придавали ностальгии отрицательный оттенок: в те дни, когда люди испытывали ностальгию, они сообщали, что чувствовали себя более напряженными, подавленными и одинокими, ощущали сожаление, были менее удовлетворены жизнью и сообщали о снижении самооценки.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Найден источник заражения детей гепатитом С в Приамурье
Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора выявили возможный источник заражения онкобольных детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице.
Обновлено в 04:09
Здоровье
По данным ВОЗ продолжительность жизни изменилась
Как сообщает ToDay News Ufa, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Наука
Астрономы из МФТИ доказали, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Обновлено 02 апреля в 07:44
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Авто
Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47