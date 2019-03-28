Футбол
«Ювентус» продлил контракт с РуганиСпорт-Экспресс 11:50
"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Даниэле Ругани. Новое соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до 2023 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:08, Ашберн
Армия и оружие
США не берут обязательства о неприменении первыми ядерного оружия
Ответственный представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг на слушаниях в одном из профильных подразделений Конгресса заявил, что США не желают брать на себя обязательства о неприменении первыми ядерного оружия.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям
Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 09:51
Политика
Захарова объяснила, когда российские военные покинут Венесуэлу
Юрий Ушаков, в свою очередь, напомнил об ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что российские военные будут находиться в Венесуэле столько, сколько "понадобится".
Обновлено в 09:14
Космос
Ученые обнаружили на Марсе источники рек
На Марсе могут формироваться реки и ручьи за счет глубоких подземных вод.
Обновлено в 14:54
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе
Обновлено в 05:31
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Хоккей
Тренер «Рейнджерс»: «Сейчас Бучневич показывает очень хороший хоккей»
Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн лестно отозвался об игре российского нападающего Павла Бучневича.
Обновлено в 14:32
Авто
Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля
Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Общество
Принц Уильям может пропустить рождение ребенка Меган Маркл
Обновлено в 14:47
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Политика
Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко
Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 12:10
Политика
Европарламент призвал ввести новые санкции против Венесуэлы
"ЕП призывает ввести дополнительные санкции в отношении нелегитимных активов властей за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, считает, что власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, а также их ближайших родственников и заморозить их активы и визы", - говорится в тексте резолюции по ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Суд отправил бывшего полпреда Ишаева под домашний арест
Обновлено в 13:39
Авто
В России начались продажи обновленного Honda Pilot
В России начались продажи обновленного Honda Pilot, который претерпел незначительные изменения во внешности и оснащении.
Обновлено в 10:24
Политика
Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлён до 2020 года
«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.
Обновлено в 12:43
Футбол
Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин принял решение о завершении карьеры в национальной команде.
Обновлено в 15:00
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Канадский самолет смог сесть с поврежденным двигателем
После столкновения один из двигателей был поврежден, но пилоты смогли произвести посадку. Никто из находившихся на борту не пострадал.
Обновлено в 14:50
Игры
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили первый постер игры
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Авто
Новый российский внедорожник оценили в Германии
По данным Stern, внедорожник получит современный привод, включая различные режимы движения и автоматику.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Коломойского внесли в базу «Миротворца»
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:08
Происшествия
За Абызова предложили залог в 1 млрд рублей
Адвокаты экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова в суде, который избирает меру пресечения для задержанного, сообщили о возможности внести за него залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit
Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04