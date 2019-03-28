Футбол

«Ювентус» продлил контракт с РуганиСпорт-Экспресс 11:50

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Даниэле Ругани. Новое соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до 2023 года.
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«Ювентус» продлил контракт с Ругани до 2023 года

Чемпионат12:51

«Даже болельщики этого хотели». Ругани - о продлении контракта с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс13:39

Ругани продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года

Sports.ru11:46

«Ювентус» продлил контракт с Ругани до 2023 года

Sport24.ru12:04

Ругани продлил контракт с «Ювентусом» на четыре года

Советский спорт11:57

Ругани продлил контракт с «Ювентусом» на 4 года

Sport.ru12:43

«Ювентус» продлил контракт с Ругани

Матч ТВ12:13
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Армия и оружие

США не берут обязательства о неприменении первыми ядерного оружия

Ответственный представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг на слушаниях в одном из профильных подразделений Конгресса заявил, что США не желают брать на себя обязательства о неприменении первыми ядерного оружия.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям

Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Происшествия

ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина

Обновлено в 09:51
Политика

Захарова объяснила, когда российские военные покинут Венесуэлу

Юрий Ушаков, в свою очередь, напомнил об ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что российские военные будут находиться в Венесуэле столько, сколько "понадобится".
Обновлено в 09:14
Космос

Ученые обнаружили на Марсе источники рек

На Марсе могут формироваться реки и ручьи за счет глубоких подземных вод.
Обновлено в 14:54
Политика

Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе

Обновлено в 05:31
Музыка

Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии

Обновлено в 14:19
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Хоккей

Тренер «Рейнджерс»: «Сейчас Бучневич показывает очень хороший хоккей»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн лестно отозвался об игре российского нападающего Павла Бучневича.
Обновлено в 14:32
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Общество

Принц Уильям может пропустить рождение ребенка Меган Маркл

Обновлено в 14:47
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова

Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Политика

Генпрокуратура Украины открыла дела на ближайшее окружение Порошенко

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Кулик подтвердил информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению действующего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 12:10
Политика

Европарламент призвал ввести новые санкции против Венесуэлы

"ЕП призывает ввести дополнительные санкции в отношении нелегитимных активов властей за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, считает, что власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, а также их ближайших родственников и заморозить их активы и визы", - говорится в тексте резолюции по ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25

Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Суд отправил бывшего полпреда Ишаева под домашний арест

Обновлено в 13:39
Авто

В России начались продажи обновленного Honda Pilot

В России начались продажи обновленного Honda Pilot, который претерпел незначительные изменения во внешности и оснащении.
Обновлено в 10:24
Политика

Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлён до 2020 года

«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.
Обновлено в 12:43
Футбол

Игуаин завершил карьеру в сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин принял решение о завершении карьеры в национальной команде.
Обновлено в 15:00
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Канадский самолет смог сесть с поврежденным двигателем

После столкновения один из двигателей был поврежден, но пилоты смогли произвести посадку. Никто из находившихся на борту не пострадал.
Обновлено в 14:50
Игры

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили первый постер игры

Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Чёрное море

Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Авто

Новый российский внедорожник оценили в Германии

По данным Stern, внедорожник получит современный привод, включая различные режимы движения и автоматику.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Коломойского внесли в базу «Миротворца»

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:08
Происшествия

За Абызова предложили залог в 1 млрд рублей

Адвокаты экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова в суде, который избирает меру пресечения для задержанного, сообщили о возможности внести за него залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit

Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
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Итальянский футболист, защитник клуба «Ювентус».
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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