Футбол
«Ювентус» продлил контракт с РуганиСпорт-Экспресс вчера в 11:50
"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Даниэле Ругани. Новое соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до 2023 года.
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«Даже болельщики этого хотели». Ругани - о продлении контракта с «Ювентусом»
Спорт-Экспрессвчера в 13:39
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Политика
Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса
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Политика
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Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
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Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
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Обновлено 27 марта в 04:59
Армия и оружие
Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия
На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками.
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26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Экс-министра Михаила Абызова арестовали на два месяца
Как сообщает "Интерфакс", экс-чиновник, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве, проведет в СИЗО два месяца, до 25 мая.
Обновлено 27 марта в 13:19
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль растет на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:17
Авто
Названа дата начала строительства автозавода в Химках
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал дату начала строительства автозавода в подмосковных Химках.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Сбежавший из части контрактник найден мертвым
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Экономика
С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
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Обновлено в 03:17
Религия
Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 01:23
Политика
Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля
Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро
В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также при чем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 14:02
Кино
Вышел трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой
Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.
Обновлено вчера в 12:47
Спорт
Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей
Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
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Появился полный трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт
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Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» устроила погром в офисе руководства шоу
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено вчера в 11:46
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Ученые сломали комарам систему поиска человека
Комары находят людей в том числе по теплу человеческого тела и выдыхаемому углекислому газу, а также ориентируясь на сложный запах человеческого пота.
Обновлено в 03:45
Экономика
Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения»
Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).
Обновлено в 04:33
Политика
Новак сказал, как действия Дании повлияют на «Северный поток – 2»
Затягивание Данией сроков рассмотрения заявки по маршруту «Северного потока – 2» не повлияет на сроки реализации проекта, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 04:43