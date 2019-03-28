Футбол

«Ювентус» продлил контракт с РуганиСпорт-Экспресс вчера в 11:50

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Даниэле Ругани. Новое соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до 2023 года.
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«Ювентус» продлил контракт с Ругани до 2023 года

Чемпионатвчера в 12:51

Ругани продлил контракт с «Ювентусом» на четыре года

Советский спортвчера в 11:57

«Ювентус» продлил контракт с Ругани

Матч ТВвчера в 12:13

«Ювентус» продлил контракт с Ругани до 2023 года

Sport24.ruвчера в 12:04

«Даже болельщики этого хотели». Ругани - о продлении контракта с «Ювентусом»

Спорт-Экспрессвчера в 13:39

Ругани продлил контракт с «Ювентусом» на 4 года

Sport.ruвчера в 12:43

Ругани продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года

Sports.ruвчера в 11:46
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Политика

Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса

Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено 27 марта в 04:59
Армия и оружие

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками.
Обновлено в 04:31
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Экс-министра Михаила Абызова арестовали на два месяца

Как сообщает "Интерфакс", экс-чиновник, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве, проведет в СИЗО два месяца, до 25 мая.
Обновлено 27 марта в 13:19
Финансы

Рубль растет на открытии торгов

Рубль растет на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:17
Авто

Названа дата начала строительства автозавода в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал дату начала строительства автозавода в подмосковных Химках.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Обновлено в 03:19
Происшествия

Сбежавший из части контрактник найден мертвым

Обновлено в 02:59
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Экономика

С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными

С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Обновлено в 02:13
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 01:23
Политика

Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Наука

Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро

В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также при чем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 14:02
Кино

Вышел трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»

Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой

Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.
Обновлено вчера в 12:47
Спорт

Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей

Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В США турист из Гонконга сорвался со скалы во время фотосъемки

Обновлено в 04:42
Кино

Появился полный трейлер сериала «Чернобыль» от HBO

Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» устроила погром в офисе руководства шоу

Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок

Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено вчера в 11:46
Наука

Ученые сломали комарам систему поиска человека

Комары находят людей в том числе по теплу человеческого тела и выдыхаемому углекислому газу, а также ориентируясь на сложный запах человеческого пота.
Обновлено в 03:45
Экономика

Голикова рассказала о программе «Содействие занятости населения»

Правительство РФ предлагает продлить реализацию госпрограммы "Содействие занятости населения" до 2024 года, на ее реализацию за шесть лет направят 402,8 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии (РТК).
Обновлено в 04:33
Политика

Новак сказал, как действия Дании повлияют на «Северный поток – 2»

Затягивание Данией сроков рассмотрения заявки по маршруту «Северного потока – 2» не повлияет на сроки реализации проекта, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 04:43
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