Футбол
«Ювентус» продлил контракт с РуганиSportbox.RU 12:13
«Ювентус» объявил о продлении контракта с защитником команды Даниэле Ругани. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Украина в июле 2014 года не закрыла воздушное пространство над Донбассом – заведомо опасным районом, где ведутся боевые действия - и это стало причиной катастрофы малайзийского Boeing 777 с 298 погибшими, рассказал источник, знакомый с ситуацией вокруг данного расследования.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Авто
Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Следствие рассказало о показаниях потерпевшего против Абызова
Следствие опирается в уголовном деле против экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, которого обвиняют в коррупции на 4 млрд рублей, на показания потерпевшего.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика
В России стали чаще брать и давать взятки
В России стали чаще брать и давать взятки.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 10:05
Авто
Kia представила два новых полноприводных кроссовера
Корейская компания Kia представила два новых полноприводных кроссовера.
Обновлено в 07:15
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти»
В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Мигранты прибыли на Мальту после захвата судна в Средиземном море
Торговое судно, которое захватили ливийские мигранты в Средиземном море, прибыло в мальтийский порт Боилер Уорф в сопровождении вооруженных сил страны.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Недвижимость
Банк «Кубань Кредит» открыл новый ипотечный центр в Краснодаре
Ипотечный центр открыли 27 марта в головном офисе банка.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко
Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в коже поддержала пятилетнюю дочь на модном показе
Алла Пугачева в коже поддержала пятилетнюю дочь на модном показе Примадонна, одетая в ультрамодный наряд, подбадривала юных моделей из первого ряда.
Обновлено в 06:40
Политика
Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной
Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах
"Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета", - добавила она.
Обновлено в 12:01
Футбол
«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с ДЦП
«Енисей» подписал контракты с двумя болельщиками клуба с детским церебральным параличом (ДЦП).
Обновлено в 09:54
Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в причастности к теракту в метро
В результате взрывов в 2010 году на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метро погибли 40 человек.
Обновлено в 12:44
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Наука
Стало известно, почему некоторые люди слышат гифки
Почему люди способны "слышать" беззвучные анимированные изображения — пишет издание Journal of Cognitive Neuroscience.
Обновлено в 09:04
Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю
Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено в 11:37
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35
Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Политика
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18