Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 годаГазета.Ru 06:46
Нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с туринским "Ювентусом", сообщает пресс-служба клуба. Договор хорватского футболиста рассчитан до лета 2021 года.
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Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
Обновлено в 15:09
Политика
Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата
Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 12:55
Политика
Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Хоккей
Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
Обновлено в 16:46
Происшествия
Глава амурского Росреестра задержан по подозрению в получении взятки
Полицейские задержали руководителя амурского управления Росреестра.
Обновлено в 20:16
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Украинский лидер Петр Порошенко в видеообращении в Facebook призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и "никем не прикрываться" в ходе предстоящих дебатов.
Обновлено в 18:55
Экономика
Госдума приняла крабовый законопроект
Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение квоты на добычу (вылов) краба, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:27
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Космос
«Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» побил собственный рекорд времени полета к Международной космической станции.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Двое маленьких детей погибли при пожаре в Новочебоксарске
Двое малышей четырех и полутора лет погибли при пожаре в квартире многоэтажного дома в Новочебоксарске.
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Мэра Евпатории арестовали до конца мая
Мэр Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, арестован до 31 мая.
Обновлено в 12:45
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Экономика
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб
Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом
Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом.
Обновлено в 12:19
Общество
Ученые назвали стоимость освобождения косаток из «китовой тюрьмы»
Ранее в четверг, 4 апреля, председатель общества «Будущее океана» Жан-Мишель Кусто заявил, что выпуск в дикую природу косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье может занять годы.
Обновлено в 12:37
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Происшествия
У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК
Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 20:09
Гаджеты
Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope
Обновлено в 10:45
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Авто
LADA Vesta побила свой рекорд и увеличила продажи «АвтоВАЗа» на 10%
«АвтоВАЗу» за минувший март удалось реализовать на 10,1% больше автомобилей, чем в марте 2018-го года – 33821 экземпляр, среди которых 12850 единиц ушло на долю модели LADA Vesta.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54