Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 годаГазета.Ru 06:46

Нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с туринским "Ювентусом", сообщает пресс-служба клуба. Договор хорватского футболиста рассчитан до лета 2021 года.
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«Ювентус» объявил о продлении контракта с Манджукичем до 2021 года

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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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