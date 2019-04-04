Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 годаГазета.Ru 06:46

Нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с туринским "Ювентусом", сообщает пресс-служба клуба. Договор хорватского футболиста рассчитан до лета 2021 года.
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«Ювентус» сообщил о продлении контракта с Манджукичем

Советский спорт07:16

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Манджукич подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года

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«Ювентус» объявил о продлении контракта с Манджукичем до 2021 года

Sport24.ru06:47

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 года

Газета.Ru06:46

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Манджукичем

Матч ТВ06:56

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Sports.ru06:50
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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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