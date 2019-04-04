Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 годаГазета.Ru 06:46
Нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с туринским "Ювентусом", сообщает пресс-служба клуба. Договор хорватского футболиста рассчитан до лета 2021 года.
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