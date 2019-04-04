Футбол
Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»Soccer.ru 06:50
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года, тогда как предыдущее истекало в 2020-м. По неофициальной информации, зарплата Манджукича увеличится с 4,5 млн евро в год до 5,5 млн плюс бонусы.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Наука
Ежедневные 20 минут на природе снижают уровень кортизола и стресса
Исследователи периодически замеряли у испытуемых уровень гормона стресса кортизола в крови.
Обновлено в 09:42
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Политика
На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко
Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.
Обновлено в 10:54
Финансы
Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%
За третий квартал 2018 года рентабельность активов страховщиков составила 7,1%, достигнув максимума за последние два года.
Обновлено в 09:52
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 08:15
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Общество
Генпрокуратура хочет изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Ведомство планирует отдать в госсобственность 120 объектов недвижимости, 16 машин, часы и разную валюту Генпрокуратура хочет изъять здания дворцы стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 04:00
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика
Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него
Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского.
Обновлено в 11:12
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной
Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
Обновлено в 08:58
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Политика
Для проведения дебатов Зеленский ждет от Порошенко извинений
Координатор штаба Владимира Зеленского Александр Корниенко заявил, что лидер первого тура выборов президента Украины ждет от своего оппонента извинений и выполнения всех условий для проведения дебатов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:15
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Немецкий журнал Der Spiegel выиграл судебное разбирательство у португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:20
Политика
Песков назвал условия пропуска РФ кораблей НАТО в Азовское море
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об обстоятельствах, при которых Москва пропустит корабли НАТО в Азовское море.
Обновлено вчера в 05:32
Авто
Lada Largus «для экономных» поступила в продажу
4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.
Обновлено в 06:42
Авто
Volvo XC60 и V60 получили гибридную установку от Polestar
Бренд Volvo заявил о том, что кроссовер XC60 и универсал V60 получат гибридную установку от компании Polestar.
Обновлено в 06:55
Здоровье
Основные причины отрыва тромба назвал эксперт
Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.
Обновлено в 08:47
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Футбол
Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
Обновлено в 04:22
Политика
Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.
Обновлено в 08:40
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ
Число регионов с высокой пораженностью ВИЧ достигло 35. Среди более пораженных - 23 региона.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
Самолет P-8A Poseidon ВМС Соединенных Штатов был замечен у юго-западного и южного побережья Крыма, где он выполнил разведывательный полет, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:07