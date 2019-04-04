Футбол

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»Soccer.ru 06:50

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года, тогда как предыдущее истекало в 2020-м. По неофициальной информации, зарплата Манджукича увеличится с 4,5 млн евро в год до 5,5 млн плюс бонусы.
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«Ювентус» сообщил о продлении контракта с Манджукичем

Советский спорт07:16

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Манджукичем

Матч ТВ06:56

Манджукич подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Чемпионат06:49

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Манджукичем до 2021 года

Sport24.ru06:47

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 года

Газета.Ru06:46

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс06:37

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Sports.ru06:50
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На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко

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Обновлено в 05:59
Общество

Генпрокуратура хочет изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Ведомство планирует отдать в госсобственность 120 объектов недвижимости, 16 машин, часы и разную валюту Генпрокуратура хочет изъять здания дворцы стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 04:00
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
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Политика

Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него

Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского.
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Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
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Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
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При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
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Для проведения дебатов Зеленский ждет от Порошенко извинений

Координатор штаба Владимира Зеленского Александр Корниенко заявил, что лидер первого тура выборов президента Украины ждет от своего оппонента извинений и выполнения всех условий для проведения дебатов, пишет РИА Новости.
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Lada Largus «для экономных» поступила в продажу

4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.
Обновлено в 06:42
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Volvo XC60 и V60 получили гибридную установку от Polestar

Бренд Volvo заявил о том, что кроссовер XC60 и универсал V60 получат гибридную установку от компании Polestar.
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Основные причины отрыва тромба назвал эксперт

Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.
Обновлено в 08:47
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Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

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Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
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Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
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Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
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Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ

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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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