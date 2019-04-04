Футбол
«Ювентус» продлил контракт с футболистом МанджукичемТАСС 07:44
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил о подписании нового соглашения с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба. Новое соглашение с 32-летним игроком рассчитано до лета 2021 года.
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Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
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Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
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Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
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Обновлено в 12:24
Футбол
Член комитета РФС: Кокорин и Мамаев не смогут избежать срока
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В России начнут по-новому охранять школы
В школах России введут новую систему мер безопасности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности Александра Гребенкина.
Обновлено в 11:53
Футбол
В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков
В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Обновлено в 12:44
Экономика
Brand Finance снова признал Аэрофлот самым узнаваемым брендом в мире
Генеральный директор агентства Brand Finance подчеркнул важность достижения в этом году Аэрофлотом элитного уровня силы бренда ААА+.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Фан-клуб Сергея Лазарева собрал деньги на лечение тяжелобольных детей
По словам поп-исполнителя, средства были направлены на лечение и операции двоим детям с пороком сердца — Кате Тарасовой и Саше Кулаеву, подопечным благотворительного фонда «Детские сердца».
Обновлено в 08:45
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Космос
Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру отложили на полчаса
Обновлено в 12:49
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Обновлено в 06:55
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Apple снизила цену на колонку HomePod до 299 долларов
Apple снизила цену на колонку HomePod до 299 долларов в США, тогда как ранее она предлагалась за 349 долларов.
Обновлено в 12:53
Политика
В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо
В Венесуэле начался уголовный процесс против лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо.
Обновлено в 02:22
Энергетика
Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС
Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля
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Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Наука
Кошки идут по пути собак и учатся запоминать свои имена
Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.
Обновлено в 12:32
Кино
Актера Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 09:55