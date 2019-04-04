Футбол

«Ювентус» продлил контракт с МанджукичемБомбардир.ру 07:22

«Ювентус» объявил о продлении контракта с нападающим Марио Манджукичем. Новый договор с 32-летним футболистом рассчитан до июля 2021 года. Хорват перешел в туринский клуб из «Атлетико» летом 2015 года за 21 миллион евро.
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Марио Манджукич: «Для меня большая честь играть за этот удивительный клуб»

Матч ТВ11:42

«Ювентус» сообщил о продлении контракта с Манджукичем

Советский спорт07:16

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Sports.ru06:50

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Манджукичем до 2021 года

Sport24.ru06:47

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 года

Газета.Ru06:46

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс06:37

Манджукич подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Чемпионат06:49
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Политика

Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова трогательно обратилась к покойному отцу

Уже два года прошло с тех пор как у Миланы Тюльпановой скончался отец.
Обновлено в 09:17
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку

Обновлено в 13:45
Политика

Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 12:00
Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных

Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
Обновлено вчера в 02:52
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Политика

Полный доклад Мюллера не может быть опубликован в США

Как писал News.ru, доклад спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы должен быть опубликован до середины апреля 2019 года.
Обновлено в 13:58
Политика

ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России

Родственник жертв считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета и гибель их родных, а также, что она не расследовала катастрофу надлежащим образом и отказалась сотрудничать с другими следственными группами.
Обновлено в 14:23
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей

Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
Обновлено в 14:07
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Сургуте школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Кондуктор в Сургуте высадила девочку из общественного транспорта по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 13:54
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено 01 апреля в 07:44
Происшествия

Следствие попросило арестовать мэра Евпатории

Обновлено в 10:53
Здоровье

С жительницы Красноярска в детской больнице взяли расписку о том, что она не будет фотографировать коридоры и палаты

Обновлено в 14:31
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи, нефть пошла вверх

Обновлено в 12:25
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Авто

Новый суперкар McLaren станет дальнобойным

Новый суперкар McLaren станет дальнобойным - очередная новинка британской марки создается с прицелом на дальние путешествия по дорогам.
Обновлено в 04:53
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес

Эмилия Кларк рассказала, как пережила два кровоизлияния в мозг

Известная британская актриса Эмилия Кларк в подробностях рассказала, что испытывала во время инсульта.
Обновлено в 08:16
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

88-летний актер Иван Краско сделал предложение бывшей жене

Обновлено в 05:17
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

США могут полностью закрыть границу с Мексикой. Такой возможности не исключил президент Дональд Трамп, передает Reuters.
Обновлено в 12:57
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Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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