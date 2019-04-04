Футбол
«Ювентус» продлил контракт с МанджукичемБомбардир.ру 07:22
«Ювентус» объявил о продлении контракта с нападающим Марио Манджукичем. Новый договор с 32-летним футболистом рассчитан до июля 2021 года. Хорват перешел в туринский клуб из «Атлетико» летом 2015 года за 21 миллион евро.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
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Россия вернула Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата
Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона армии Израиля Захарии Баумеля, который более 37 лет назад пропал без вести в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.
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Милана Тюльпанова трогательно обратилась к покойному отцу
Уже два года прошло с тех пор как у Миланы Тюльпановой скончался отец.
Обновлено в 09:17
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Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 12:00
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Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных
Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX
Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
Обновлено вчера в 02:52
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Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
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Полный доклад Мюллера не может быть опубликован в США
Как писал News.ru, доклад спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы должен быть опубликован до середины апреля 2019 года.
Обновлено в 13:58
Политика
ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России
Родственник жертв считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета и гибель их родных, а также, что она не расследовала катастрофу надлежащим образом и отказалась сотрудничать с другими следственными группами.
Обновлено в 14:23
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей
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Обновлено в 14:07
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Сургуте школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Кондуктор в Сургуте высадила девочку из общественного транспорта по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 13:54
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Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено 01 апреля в 07:44
Происшествия
Следствие попросило арестовать мэра Евпатории
Обновлено в 10:53
Здоровье
С жительницы Красноярска в детской больнице взяли расписку о том, что она не будет фотографировать коридоры и палаты
Обновлено в 14:31
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Авто
Новый суперкар McLaren станет дальнобойным
Новый суперкар McLaren станет дальнобойным - очередная новинка британской марки создается с прицелом на дальние путешествия по дорогам.
Обновлено в 04:53
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Эмилия Кларк рассказала, как пережила два кровоизлияния в мозг
Известная британская актриса Эмилия Кларк в подробностях рассказала, что испытывала во время инсульта.
Обновлено в 08:16
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Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
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88-летний актер Иван Краско сделал предложение бывшей жене
Обновлено в 05:17
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
США могут полностью закрыть границу с Мексикой. Такой возможности не исключил президент Дональд Трамп, передает Reuters.
Обновлено в 12:57