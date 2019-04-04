Футбол
«Ювентус» продлил контракт с МанджукичемБомбардир.ру 07:22
«Ювентус» объявил о продлении контракта с нападающим Марио Манджукичем. Новый договор с 32-летним футболистом рассчитан до июля 2021 года. Хорват перешел в туринский клуб из «Атлетико» летом 2015 года за 21 миллион евро.
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Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Челябинский «Трактор» покинут Сеничев и Губарев
Как сообщил Алексей Текслер, при формировании команды в приоритете будут воспитанники клуба «Трактор», а также южноуральские хоккеисты.
Обновлено в 07:08
Политика
В продажу запустили «куртку как у Путина»
Обновлено в 07:57
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространении порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 06:50
Наука
Найден новый механизм регуляции поры митохондрий
Если пора потом снова закрывается (обратимое открытие поры), то митохондрия продолжит нормально работать.
Обновлено 01 апреля в 03:43
Политика
Google заблокировал аккаунт Зеленского
Команда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Google заблокировал его рекламный аккаунт.
Обновлено в 07:29
Общество
Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой
Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Общество
Мемориал жертвам сталинского террора снесен под Минском
Работники лесхоза в Белоруссии снесли «народный мемориал» жертвам сталинских репрессий.
Обновлено в 06:02
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Петербуржец порезал ножом директора ресторана за увольнение жены
Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в ресторане по адресу: проспект Добролюбова, 7, неизвестный мужчина ворвался на кухню с ножом и стал угрожать всем убийством.
Обновлено в 04:21
Политика
Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского
Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания
Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые мешают похудеть
Диетолог и специалист по правильному питанию Ольга Усенко назвала продукты, которые мешают избавиться от лишнего веса.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Инесса Шевчук назвала Вику Романец «больным человеком»
Бывшая участница проекта «Дом-2» Инесса Шевчук вновь нелестно высказала в адрес своей бывшей коллеги по телестройке Вике Романец.
Обновлено в 05:45
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Авто
Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал
Обновлено в 08:10
Театры
Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве
Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.
Обновлено в 06:59
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25