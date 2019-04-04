Футбол

«Ювентус» продлил контракт с МанджукичемБомбардир.ру 07:22

«Ювентус» объявил о продлении контракта с нападающим Марио Манджукичем. Новый договор с 32-летним футболистом рассчитан до июля 2021 года. Хорват перешел в туринский клуб из «Атлетико» летом 2015 года за 21 миллион евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» сообщил о продлении контракта с Манджукичем

Советский спорт07:16

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Манджукичем

Матч ТВ06:56

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс06:37

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Манджукичем до 2021 года

Sport24.ru06:47

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 года

Газета.Ru06:46

Манджукич подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Чемпионат06:49

Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Sports.ru06:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Хоккей

Челябинский «Трактор» покинут Сеничев и Губарев

Как сообщил Алексей Текслер, при формировании команды в приоритете будут воспитанники клуба «Трактор», а также южноуральские хоккеисты.
Обновлено в 07:08
Политика

В продажу запустили «куртку как у Путина»

Обновлено в 07:57
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространении порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 06:50
Наука

Найден новый механизм регуляции поры митохондрий

Если пора потом снова закрывается (обратимое открытие поры), то митохондрия продолжит нормально работать.
Обновлено 01 апреля в 03:43
Политика

Google заблокировал аккаунт Зеленского

Команда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Google заблокировал его рекламный аккаунт.
Обновлено в 07:29
Общество

Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой

Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Общество

Мемориал жертвам сталинского террора снесен под Минском

Работники лесхоза в Белоруссии снесли «народный мемориал» жертвам сталинских репрессий.
Обновлено в 06:02
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Петербуржец порезал ножом директора ресторана за увольнение жены

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в ресторане по адресу: проспект Добролюбова, 7, неизвестный мужчина ворвался на кухню с ножом и стал угрожать всем убийством.
Обновлено в 04:21
Политика

Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского

Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания

Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год

Обновлено в 05:17
Экономика

Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн

Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Здоровье

Диетологи назвали продукты, которые мешают похудеть

Диетолог и специалист по правильному питанию Ольга Усенко назвала продукты, которые мешают избавиться от лишнего веса.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Инесса Шевчук назвала Вику Романец «больным человеком»

Бывшая участница проекта «Дом-2» Инесса Шевчук вновь нелестно высказала в адрес своей бывшей коллеги по телестройке Вике Романец.
Обновлено в 05:45
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Авто

Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал

Обновлено в 08:10
Театры

Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

Обновлено в 04:57
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве

Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.
Обновлено в 06:59
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марио Манджукич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус». В составе сборной Хорватии принимал участие в двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное