«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром до 2024 годаРИА Новости 12:06

Туринский футбольный клуб "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Родриго Бентанкуром. Как отмечается в сообщении, новое соглашение с 21-летним уругвайским хавбеком рассчитано до 2024 года.

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром до 2024 года

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