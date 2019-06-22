Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром до 2024 годаРИА Новости 12:06

Туринский футбольный клуб "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Родриго Бентанкуром. Как отмечается в сообщении, новое соглашение с 21-летним уругвайским хавбеком рассчитано до 2024 года.
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Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года

Sport24.ru12:04

Родриго Бентанкур: «Хочу выиграть все трофеи с „Ювентусом“ в следующем году»

Спорт-Экспресс11:21

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром до 2024 года

РИА Новости12:06

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

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«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

RT на русском10:50

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

Матч ТВ10:34

Родриго Бентанкур: «Цель – выиграть все с „Юве“»

Sports.ru13:08
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