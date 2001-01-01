Футбол

«Ювентус» продлил контракт с БентанкуромМатч ТВ 10:34

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Уругвайский полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.
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