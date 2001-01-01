Футбол
«Ювентус» продлил контракт с БентанкуромМатч ТВ 10:34
Уругвайский полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
"После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.
Обновлено в 10:19
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о состоянии своего здоровья
Обновлено в 08:32
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона
Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
Политика
Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск
Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Стриженовой отличилась на экзаменах в МГУ
Прошлым летом Александра была зачислена в МГУ на социологический факультет. Первый год обучения прошел для неё очень успешно.
Обновлено в 10:00
Политика
Грузинским авиакомпаниям с 8 июля временно запретят летать в Россию
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии.
Обновлено в 10:13
Политика
Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным
Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика
Экономист рассказал о рисках для Грузии из-за приостановки турпотока из России
Комментируя ситуацию, проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил: «экономика Грузии очень сильно зависит от прибытия туристов из России, так как они тратят существенно больше денег, чем туристы из других стран».
Обновлено в 06:29
Космос
Curiosity запечатлел загадочную белую вспышку на Марсе
Обновлено в 09:44
Политика
Путин в День памяти возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин в субботу, 22 июня, в День памяти и скорби возложит венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Автоспорт
В Honda сломали пломбы на силовой установке Квята
Как выяснилось, менять элементы в Honda не собираются, но сломали пломбы намеренно – чтобы минимизировать штрафы в будущем.
Обновлено в 06:09
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом
Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00