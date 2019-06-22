Футбол
«Ювентус» продлил контракт с БентанкуромМатч ТВ вчера в 10:34
Уругвайский полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.
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Родриго Бентанкур: «Хочу выиграть все трофеи с „Ювентусом“ в следующем году»
Спорт-Экспрессвчера в 11:21
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Общество
Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже наград
Роскомнадзор потребовал от интернет-компании eBay удалить 32 веб-страницы с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 19:43
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь
Роспотребнадзор дал рекомендации потребителям по выбору алкоголя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Обновлено в 01:15
Политика
В Грузии расстроены приостановкой туристического потока из России
Приостановка туристического потока из России нанесет значительный удар по их бизнесу.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек
В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
О риске ядерной войны предупредил National Interest
Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Технологии
Для обучения в школах предложили использовать компьютерные игры
Для обучения предлагается использовать в школах компьютерные игры, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено 21 июня в 23:57
Политика
Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии
Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено вчера в 13:55
Музыка
Пожилые японки спели рэп в честь саммита G20
Обновлено вчера в 08:08
Единоборства
Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи
Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области
Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Гаджеты
В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400
Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана
Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Обновлено в 00:48
Здоровье
Малышева сравнила еду с наркотиками
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались платить за ЖКХ
Последователи организации «Граждане СССР» из Нижнего Тагила осознанно не платили за ЖКХ и по другим счетам и накопили долги на 6,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:25
Единоборства
Валуев продолжает борьбу с опухолью мозга
Каждый месяц экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев проходит терапию из-за опухоли мозга.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Суаресом
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Украинский наемник «Ан-Нусры» подорвался на СВУ в окрестностях Алеппо
По предварительным сведениям, наемник из Украины подорвался в ходе неудачной попытки установить взрывное устройство на линии соприкосновения с бойцами САА.
Обновлено вчера в 11:30