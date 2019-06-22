Футбол
«Ювентус» продлил контракт с БентанкуромSportbox.RU 10:34
Уругвайский полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
"В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка", — заявил Приходько. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обновлено в 13:36
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика
На Украине предрекли Крыму появление городов-призраков
Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин уверен, что в скором времени полуостров может столкнуться с нехваткой воды.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Политика
Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля
Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Общество
В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти»
С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".
Обновлено в 06:15
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов
Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 12:45
Общество
На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем
На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста
Оппозиционные партии продолжили акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, сообщили «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:46
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе
Обновлено в 07:56
Политика
РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
Обновлено в 09:58
Хоккей
Петр Кочетков стал вторым вратарем, выбранным на драфте НХЛ-2019
Лучший вратарь МЧМ-2019, бронзовый призер турнира россиянин Петр Кочетков выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.
Обновлено в 13:43
Политика
В Иране казнили американского шпиона
В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии
Лондон не прекращает заниматься «словесным мазохизмом», вновь изрекая старые обвинения о якобы кровожадных замыслах России и Сирии в отношении «мятежников» в Идлибе, пишет ФАН.
Обновлено в 12:52
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено 20 июня в 22:36
Экономика
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Хоккей
«Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси»
Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».
Обновлено в 12:44
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16