Футбол

«Ювентус» продлил контракт с БентанкуромSportbox.RU 10:34

Уругвайский полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года

Sport24.ru12:04

Родриго Бентанкур: «Цель – выиграть все с „Юве“»

Sports.ru13:08

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

Матч ТВ10:34

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

RT на русском10:50

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

Sportbox.RU10:34

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

Чемпионат10:56

Родриго Бентанкур: «Хочу выиграть все трофеи с „Ювентусом“ в следующем году»

Спорт-Экспресс11:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Происшествия

В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек

Обновлено в 10:34
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

"В микрорайоне Бессарабка ранена 13-летняя девочка", — заявил Приходько. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обновлено в 13:36
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика

На Украине предрекли Крыму появление городов-призраков

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин уверен, что в скором времени полуостров может столкнуться с нехваткой воды.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Общество

В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти»

С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".
Обновлено в 06:15
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Политика

Грузинский банкир предложил платить за украинских туристов

Учредитель крупнейшего грузинского банка ТВС Мамука Хазарадзе заявил, что готов оплатить десять чартеров грузинских авиакомпаний из Киева в Тбилиси, чтобы завезти украинских туристов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 12:45
Общество

На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем

На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста

Оппозиционные партии продолжили акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, сообщили «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:46
Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе

Обновлено в 07:56
Политика

РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

Обновлено в 09:58
Хоккей

Петр Кочетков стал вторым вратарем, выбранным на драфте НХЛ-2019

Лучший вратарь МЧМ-2019, бронзовый призер турнира россиянин Петр Кочетков выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.
Обновлено в 13:43
Политика

В Иране казнили американского шпиона

В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, которого заподозрили в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Запад заигрывает с боевиками в Идлибе, чтобы помешать России и Сирии

Лондон не прекращает заниматься «словесным мазохизмом», вновь изрекая старые обвинения о якобы кровожадных замыслах России и Сирии в отношении «мятежников» в Идлибе, пишет ФАН.
Обновлено в 12:52
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено 20 июня в 22:36
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Хоккей

«Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси»

Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».
Обновлено в 12:44
Единоборства

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Родриго Бентанкур
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, полузащитник клуба «Ювентус» и сборной Уругвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное