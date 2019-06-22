Футбол
«Ювентус» продлил контракт с БентанкуромБомбардир.ру 10:39
«Ювентус» на официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным полузащитником Родриго Бентанкуром. Новое соглашение туринского клуба с 21-летним футболистом рассчитано до июня 2024 года. Уругваец перешел в «Ювентус» из «Бока Хуниорс» в 2017 году за 12,5 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
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