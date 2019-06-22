Футбол

«Ювентус» продлил контракт с БентанкуромБомбардир.ру 10:39

«Ювентус» на официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным полузащитником Родриго Бентанкуром. Новое соглашение туринского клуба с 21-летним футболистом рассчитано до июня 2024 года. Уругваец перешел в «Ювентус» из «Бока Хуниорс» в 2017 году за 12,5 миллионов евро.
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Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года

Sport24.ru12:04

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

Чемпионат10:56

Родриго Бентанкур: «Хочу выиграть все трофеи с „Ювентусом“ в следующем году»

Спорт-Экспресс11:21

Бентанкур продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года

Sports.ru10:37

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

Sportbox.RU10:34

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

Матч ТВ10:34

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

RT на русском10:50
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