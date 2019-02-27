Футбол

«Ювентус» продал вратаря Аудеро в «Сампдорию» за 20 млн евроSports.ru вчера в 14:43

«Сампдория» выкупила вратаря Эмиля Аудеро у «Ювентуса». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
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«Ювентус» продал вратаря Аудеро в «Сампдорию»

Матч ТВвчера в 15:13

Вратарь, сыгравший в «Ювентусе» 1 матч за 4 года, перешел в «Сампдорию» за 20 млн евро

Eurosport.ruвчера в 15:56

«Ювентус» продал воспитанника Аудеро в «Сампдорию» за 20 млн евро

Sport24.ruвчера в 13:24

«Сампдория» выкупила вратаря «Ювентуса» за 20 млн евро

Soccer.ruвчера в 13:13

«Ювентус» продал голкипера Аудеро в «Сампдорию» за € 20 млн

Чемпионатвчера в 13:53

«Сампдория» выкупила контракт Аудеро у «Ювентуса» за 20 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 12:55

«Ювентус» продал вратаря Аудеро в «Сампдорию» за 20 млн евро

Sports.ruвчера в 14:43
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Музыка

Группа KAZKA отказалась представлять Украину на «Евровидении»

Обновлено в 04:08
Политика

Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

На сайте конгресса США опубликован обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии

Обновлено в 01:59
Происшествия

В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже на Россию

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) задержала человека, подозреваемого в шпионаже на Россию.
Обновлено в 03:45
Экономика

Утвержден перечень поручений Путина по улучшению жизни россиян

Перечень поручений президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию опубликован на официальном сайте Кремля 27 февраля.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В московской школе произошла массовая драка третьеклассников

В московской школе № 67 произошла массовая драка учеников 3 «А» класса. В результате в больницу были доставлены три девочки.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Нальчике ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт

В ходе контртеррористической операции в Нальчике ликвидированы трое боевиков.
Обновлено в 03:27
Происшествия

На вокзале в Каире взорвался поезд

Поезд сошел с рельсов и столкнулся с платформой на вокзале Рамзес в столице Египта Каире, сообщает портал «Масрави».
Обновлено в 03:49
Автоспорт

Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Рено»

Российский гонщик Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды "Формулы-1" "Рено", сообщает пресс-служба французской команды.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Непале разбился вертолет с министром культуры страны на борту

Вертолет, на борту которого находился министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари, потерпел крушение в районе Тапледжунг на востоке страны, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на администрацию района.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Сети появилось видео заноса самолета на ВПП в Шереметьево

Опубликовано видео заноса на взлетно-посадочной полосе (ВПП) бизнес-джета Gulfstream, прилетевшего из Баку в московский аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 04:12
Интернет

Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спам

Хотя WhatsApp, в отличие от некоторых других мессенджеров, никогда не имел заметных проблем с непрошеными рассылками, разработчики сервиса планируют внедрить новую функцию для предотвращения спама.
Обновлено в 03:53
Политика

Япония выразила протест России из-за визита Сергея Иванова на Курилы

Обновлено в 01:44
Политика

В Госдуме предложили вывести СМИ из-под действия закона о распространении фейков

Зарегистрированные средства массовой информации предлагается вывести из-под действия законов о запрете распространения фейков и оскорблении госсимволов, соответствующие изменения предусмотрены в поправках, которые внес ко второму чтению в Госдуме глава комитета по информтехнологиям Леонид Левин, сообщила пресс-служба комитета.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Ивановской области убит боец ММА

Боец смешанного стиля (ММА) 30-летний Ахмед Гасанов был убит в одном из кафе города Тейково Ивановской области.
Обновлено в 02:11
Политика

Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Ди Каприо призвал освободить косаток в Приморье

Американский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Twitter петицию за освобождение косаток и белух, которые содержатся в приморской бухте Средняя.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Госпитализирован пародист Песков

Обновлено в 02:50
Происшествия

В Мытищах два торговых центра проверяют после сообщений о минировании

Правоохранители проверяют торгово-развлекательные комплексы "Июнь" и "Красный Кит" в подмосковных Мытищах после анонимных сообщений с угрозами "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:48
Энергетика

Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири

Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.
Обновлено в 04:56
Экономика

Белоруссия запросила у России кредит на $600 млн

Минск обратился к Москве с предложением о предоставлении государству кредита на $600 млн для рефинансирования в 2019 году долговых обязательств перед Россией.
Обновлено в 04:46
Общество

Московский алиментщик заплатил детям 150 млн ради заграничной поездки

Чтобы снять ограничение, горе-отец заплатил 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Футбол

ФИФА выделит около 60 миллионов долларов на программу наследия ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) выделит не менее 60 миллионов долларов на программу наследия чемпионата мира в России.
Обновлено в 05:06
Общество

Думе предложили повысить штрафы за вредную для детей информацию в Сети

Сенатор Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение штрафов за распространение в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Обновлено в 04:34
Политика

В Германии начался суд над племянником Дмитрия Киселева

Высший земельный суд Мюнхена 27 февраля начал рассматривать дело Сергея Киселева, племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева, сообщает RTVI.
Обновлено в 04:27
Футбол

Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:24
Политика

Спецслужбы РФ просят выяснить, кто продавал оружие Украине

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине разгорается грандиозный скандал: Петра Порошенко и его команду уличили в закупке старых запасных частей для военной техники и оружия в России.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак

Заявление представителя Кремля стало ответом на вопрос журналистов, действительно ли американские хакеры совершили кибератаку против России, и могут ли США влиять на работу Интернета в России.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Названа основная причина смертности женщин в России

Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:07
Политика

Суд на Украине отменил статью о незаконном обогащении чиновников

Конституционный суд Украины решил отменить статью Уголовного кодекса, которая запрещает незаконное обогащение чиновников, в связи с ее несоответствием принципам презумпции невиновности и верховенства права.
Обновлено вчера в 12:59
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Эмиль Аудеро
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Сампдория».
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Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
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