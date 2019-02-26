Футбол
«Ювентус» продал вратаря Аудеро в «Сампдорию» за 20 млн евроSports.ru 14:43
«Сампдория» выкупила вратаря Эмиля Аудеро у «Ювентуса». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:38, Ашберн
Политика
Небензя назвал цель США в Венесуэле
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что единственной целью США в Венесуэле остается смена власти в республике.
Обновлено в 17:54
Политика
Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим маршрутом
"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", - сказал министр.
Обновлено в 13:38
Общество
МГУ показал лучший в своей истории результат в предметном рейтинге QS
МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 вузов мира по четырем из пяти предметных областей по версии глобального аналитического агентства QS Quacquarelli Symonds, которое опубликовало соответствующие результаты отраслевых и предметных рейтингов лучших университетов мира.
Обновлено в 17:52
Происшествия
В горах Сербии спасли трёх заблудившихся россиян
На юге Сербии спасли трёх граждан России, которые заблудились на горе Копаоник, они не пострадали.
Обновлено в 18:00
Политика
WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию
По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
Обновлено в 15:32
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны еще два человека
Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.
Обновлено в 14:35
Общество
Козырный вуз: в России могут разрешить высшее самообразование
В России могут узаконить высшее самообразование.
Обновлено в 16:02
Политика
Адвокат Бутиной сообщил сроки вынесения приговора
Дрисколл подчеркнул, что как сторона обвинения, так и сторона защиты заинтересованы в депортации Бутиной в Россию после оглашения приговора.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Экономика
Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск
Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России
— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено в 08:47
Общество
Законопроект поможет навести порядок на рынке ритуальных услуг
По мнению авторов документа, поправки помогут искоренить криминальные схемы, которые недобросовестные компании применяют на рынка ритуальных услуг.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Экс-жену Богомолова спросили о его романе с Собчак
Дарья Мороз ответила на вопрос о новой возлюбленной своего бывшего мужа Константина Богомолова.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
В ЛНР задержан украинский диверсант
Обновлено в 15:12
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Кокорина и Мамаева оставили под арестом
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 апреля, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено в 04:16
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Политика
В Газпроме прокомментировали увольнение двух зампредов правления
Как сообщало ИА REGNUM, об освобождении от должности заместителей председателя правления Газпрома Александра Медведева и Валерия Голубева стало известно 25 февраля.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Серебряков рассказал, зачем переехал в Канаду
Российский актёр Алексей Серебряков, который неоднократно отзывался о родной стране в негативном ключе, заявил, что переехал в Канаду ради лучшей жизни для своих детей.
Обновлено в 11:59
Здоровье
Самого маленького новорожденного мальчика в истории выходили в Японии
Специалисты из университета Кэйо в Токио отмечают, что настолько маленького новорожденного мальчика выходили впервые в истории.
Обновлено в 14:08
Политика
Вторая в истории встреча лидеров США и КНДР состоится в Ханое
Вторая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в среду в столице Вьетнама.
Обновлено в 16:25
Интернет
WhatsApp ввел ограничения для борьбы с распространением паники
Американская компания WhatsApp, создавшая одноименный мессенджер, ввела ограничения в работу программы для борьбы с распространением панических слухов.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Пентагон признал, что российское супероружие не нарушает договор СНВ-3
Новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под установленные договором о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ограничения, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Обновлено в 11:13
Происшествия
На сухогрузе «Партизан» в Японском море произошел взрыв
Взрыв прогремел на борту сухогруза в момент прохождения акватории Японского моря. Разлива топлива нет, уточняет РИА Новости.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17
Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Музыка
Украина может отказаться от Евровидения
Украина может отказаться от участия в Евровидении. Об этом заявили в Национальной общественной телекомпании.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Марата Башарова лишили работы после избиения жены
Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Политика
Екатеринбургский депутат заявил, что педофилы не маньяки
На заседании думы при обсуждении итогов работы городской полиции народный избранник пожаловался начальнику УМВД на психически нездоровую соседку, потребовал закрыть овощебазу №4 и неожиданно для всех заявил, что педофилы – не маньяки, а совершают преступления, потому что перебрали с алкоголем.
Обновлено в 05:50