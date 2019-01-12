Футбол
«Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Болонью»
«Ювентус» пробился в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Болонью»РИА Новости16:53
|9′
Федерико Бернардески
|50′
Биоти Мойсе Кин
Туринский "Ювентус" пробился в 1/4 финала Кубка Италии по футболу, обыграв на выезде "Болонью". Встреча 1/8 финала, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Федерико Бернардески (9-я минута) и Мойзе Кен (49).
РИА Новости16:53
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