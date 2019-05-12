Футбол
«Ювентус» презентовал новую домашнюю формуЕвро-футбол.ру 05:22
"Ювентус" представил домашний комплект формы на следующий сезон. На этот раз клуб вместе с производителем спортивной экипировки Adidas решили отказаться от традиционны черных и белых полос, разделив форму на черную и белую половину с розовой полоской между ними.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — гласит сообщение на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Хоккей
Россия — Австрия 0:0 (1-й период)
Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра
В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию
Операция прошла всего за 35 минут под руководством опытного специалиста. Сейчас состояние у Ангелины стабильное.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками
12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом
Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей
Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован
Пожар в одноэтажном доме барачного типа в Самаре ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Политика
В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах
В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500
Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Наталия Лесниковская переехала после развода с мужем
После развода Наталия старается проводить больше времени с сыновьями, поэтому участвует максимум в двух проектах в год.
Обновлено в 03:00
Наука
Покемонов распознает отдельная область человеческого мозга
Обновлено в 01:44
Интернет
Microsoft выпустит набор утилит PowerToys для Windows 10
Набор утилит Microsoft PowerToys для Windows 95 и Windows XP известен многим пользователям.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку «на брюхо» в Мьянме
Пассажирский самолет Embader ERJ-190LR совершил аварийную посадку «на брюхо» в международном аэропорту Мандалая (Мьянма).
Обновлено в 05:26
Политика
В МИД России выразили надежду на укрепление партнёрства с ЮАР
В МИД России прокомментировали выборы в состав Нацассамблеи ЮАР, отметив, что российская сторона твёрдо настроена на развитие стратегического партнёрства с африканской республикой.
Обновлено в 05:18
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Самые надежные автомобили SUV-сегмента в мире по версии J.D. Power
Обновлено вчера в 12:21
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
В результате звезда постепенно превращается в гигантский огненный шар и вскоре спровоцирует закипание мирового океана, а поднимающийся обжигающий пар уничтожит все живое на Земле.
Обновлено вчера в 22:11