Футбол

«Ювентус» презентовал новую домашнюю формуЕвро-футбол.ру 05:22

"Ювентус" представил домашний комплект формы на следующий сезон. На этот раз клуб вместе с производителем спортивной экипировки Adidas решили отказаться от традиционны черных и белых полос, разделив форму на черную и белую половину с розовой полоской между ними.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат05:54

«Ювентус» отказался от традиционных полосок на футболке для нового сезона

Матч ТВ04:56

«Ювентус» презентовал новую домашнюю форму

Sport24.ru05:08

«Ювентус» представил новую домашнюю форму на следующий сезон (видео)

Советский спорт05:16

«Ювентус» показал новую форму. Она без черных и белых полос

Спорт-Экспресс04:49

«Ювентус» презентовал новую революционную форму на следующий сезон

Soccer.ru04:06

«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2019/20. Она не в полоску

Sports.ru05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Политика

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — гласит сообщение на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Хоккей

Россия — Австрия 0:0 (1-й период)

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Обновлено в 06:01
Происшествия

Власти отрицают сообщения о взрывах в порту эмирата Фуджейра

В правительстве эмирата Фуджейра отрицают сообщения СМИ о взрывах в местном порту при пожаре на нескольких нефтяных танкерах.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию

Операция прошла всего за 35 минут под руководством опытного специалиста. Сейчас состояние у Ангелины стабильное.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

«Зенит» выйдет на игру с ЦСКА в форме с чемпионскими нашивками

12 мая санкт-петербургский "Зенит", досрочно ставший чемпионом России сезона-2018/19, сыграет на домашней арене с московским ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену прощания с отцом

Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения

Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей

Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован

Пожар в одноэтажном доме барачного типа в Самаре ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Политика

В Индонезии расследуют массовые смерти на выборах

В Индонезии начнется расследование массовых смертей членов избирательных комитетов и должностных лиц, сообщает издание Straits Times.
Обновлено в 04:16
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Наталия Лесниковская переехала после развода с мужем

После развода Наталия старается проводить больше времени с сыновьями, поэтому участвует максимум в двух проектах в год.
Обновлено в 03:00
Наука

Покемонов распознает отдельная область человеческого мозга

Обновлено в 01:44
Интернет

Microsoft выпустит набор утилит PowerToys для Windows 10

Набор утилит Microsoft PowerToys для Windows 95 и Windows XP известен многим пользователям.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку «на брюхо» в Мьянме

Пассажирский самолет Embader ERJ-190LR совершил аварийную посадку «на брюхо» в международном аэропорту Мандалая (Мьянма).
Обновлено в 05:26
Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Политика

В МИД России выразили надежду на укрепление партнёрства с ЮАР

В МИД России прокомментировали выборы в состав Нацассамблеи ЮАР, отметив, что российская сторона твёрдо настроена на развитие стратегического партнёрства с африканской республикой.
Обновлено в 05:18
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Авто

Самые надежные автомобили SUV-сегмента в мире по версии J.D. Power

Обновлено вчера в 12:21
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

В результате звезда постепенно превращается в гигантский огненный шар и вскоре спровоцирует закипание мирового океана, а поднимающийся обжигающий пар уничтожит все живое на Земле.
Обновлено вчера в 22:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное