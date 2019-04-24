Футбол
«Ювентус» претендует на КоутиньоСоветский спорт 00:14
Ранее сообщалось, что есть два претендента на Коутиньо: ПСЖ, который хотел подписать футболиста летом 2017 года, и Челси, который ищет игрока на позицию Эдена Азара. Трансфер Коутиньо в Барселону стал самым рекордным для каталонского клуба 135 миллионов евро.
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Футбол
«Манчестер Сити» выделит 65 млн евро на трансфер хавбека «Реала»
По сообщениям El Chiringuito, интерес к 24-летнему игроку проявляет "Манчестер Сити".
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В Хакасии на пожаре погибли двое мужчин
Из-под дверей квартиры на 5 этаже шел слабый дым, внутри горели вещи на площади 6 кв. м. Внутри пожарные обнаружили двух погибших: 56-летнего и 59-летнего мужчин.
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Янукович хочет вернуться на Украину
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Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
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Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
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Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Обновлено вчера в 05:44
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Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено вчера в 18:56
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Sony оценила новый 8К телевизор в 70 тысяч долларов
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Общество
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Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Алавесом»
Обновлено вчера в 17:22
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В Туве задержали восьмого сбежавшего из ИВС
Обновлено в 00:14
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В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
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Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
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Экономика
В Центробанке назвали новые особенности финансовых пирамид
Большинство финансовых пирамид в первом квартале 2019 года выявлено в Центральной России и на Урале — 19 и 11 структур соответственно.
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Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию
Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
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Во Владивостоке в четырех детских садах обнаружено фальсифицированное сливочное масло, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Обновлено вчера в 23:08