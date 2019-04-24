Футбол

«Ювентус» претендует на КоутиньоСоветский спорт 00:14

Ранее сообщалось, что есть два претендента на Коутиньо: ПСЖ, который хотел подписать футболиста летом 2017 года, и Челси, который ищет игрока на позицию Эдена Азара. Трансфер Коутиньо в Барселону стал самым рекордным для каталонского клуба 135 миллионов евро.
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Игрок «Барселоны» может стать заменой для Дибалы в «Ювентусе»

Газета.Ru00:45

Calciomercato: Коутиньо может перейти в «Ювентус»

Бомбардир.рувчера в 12:18

Коутиньо может заменить Дибалу в «Ювентусе»

Sport24.ruвчера в 22:51

В Италии сообщили о желании «Ювентуса» подписать Коутинью

Матч ТВвчера в 20:24

Коутиньо может перейти в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 20:03

Коутиньо может заменить Дибалу в «Ювентусе»

Евро-футбол.рувчера в 14:10

«Ювентус» претендует на Коутиньо

Советский спорт00:14
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Футбол

«Манчестер Сити» выделит 65 млн евро на трансфер хавбека «Реала»

По сообщениям El Chiringuito, интерес к 24-летнему игроку проявляет "Манчестер Сити".
Обновлено в 01:08
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Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
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В Хакасии на пожаре погибли двое мужчин

Из-под дверей квартиры на 5 этаже шел слабый дым, внутри горели вещи на площади 6 кв. м. Внутри пожарные обнаружили двух погибших: 56-летнего и 59-летнего мужчин.
Обновлено вчера в 22:54
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Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Транспорт

В ДФО образовались очереди за льготными билетами «Аэрофлота»

Офисы авиакомпании «Аэрофлот» на Дальнем Востоке были вынуждены перейти на усиленный режим работы из-за очередей за льготными билетами.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Экономика

ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Политика

Янукович хочет вернуться на Украину

Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Космос

Телескоп NASA WEBB исследует галактику в форме медузы

Обновлено 22 апреля в 13:05
Происшествия

Три автомобиля сгорели на Поэтическом бульваре

Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Обновлено вчера в 05:44
Энергетика

Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
Обновлено вчера в 18:56
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Sony оценила новый 8К телевизор в 70 тысяч долларов

Обновлено вчера в 13:03
Экономика

Переводы через систему ЦБ стали платными раньше, чем ожидалось

Банковские переводы по номеру мобильного телефона становятся платными раньше запланированного времени: некоторые банки уже ввели соответствующие комиссии, другие – готовятся взимать их с 1 июня, хотя часть банков продолжит делать это бесплатно.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика

Названа доля нелегальных сигарет в России

В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Футбол

«Барселона» одержала победу над «Алавесом»

Обновлено вчера в 17:22
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В Туве задержали восьмого сбежавшего из ИВС

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В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
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Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

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Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
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Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
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Большинство финансовых пирамид в первом квартале 2019 года выявлено в Центральной России и на Урале — 19 и 11 структур соответственно.
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Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию

Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
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Во Владивостоке в четырех детских садах обнаружено фальсифицированное сливочное масло, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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