Футбол

«Ювентус» претендует на КоутиньоСоветский спорт 00:14

Ранее сообщалось, что есть два претендента на Коутиньо: ПСЖ, который хотел подписать футболиста летом 2017 года, и Челси, который ищет игрока на позицию Эдена Азара. Трансфер Коутиньо в Барселону стал самым рекордным для каталонского клуба 135 миллионов евро.
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Игрок «Барселоны» может стать заменой для Дибалы в «Ювентусе»

Газета.Ru00:45

«Ювентус» претендует на Коутиньо

Советский спорт00:14

Коутиньо может заменить Дибалу в «Ювентусе»

Евро-футбол.рувчера в 14:10

В Италии сообщили о желании «Ювентуса» подписать Коутинью

Матч ТВвчера в 20:24

Коутиньо может перейти в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 20:03

Коутиньо может заменить Дибалу в «Ювентусе»

Sport24.ruвчера в 22:51

Calciomercato: Коутиньо может перейти в «Ювентус»

Бомбардир.рувчера в 12:18
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Экономика

«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области

24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика

Во Владивостоке встретили Ким Чен Ына

Поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал во Владивосток.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»

Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Авто

Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Обновлено в 03:52
Армия и оружие

В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии

Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.
Обновлено в 04:29
Авто

В России начались продажи обновленного кроссовера Kaptur

Компания Renault объявляет о старте продаж на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:42
Культура

Скончался автор клипов Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

Обновлено в 03:11
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

У Маркл могут возникнуть осложнения при родах

Арбайтер отметила, что Маркл исполнится в этом году уже 38 лет, а этот возраст очень опасен и не исключены осложнения при родах.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о последней встрече с вдовой Евстигнеева

Совершенно неожиданно на 56-м году жизни скоропостижно скончалась вдова Евгения Евстигнеева – артистка Ирина Цывина.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали

Обновлено вчера в 17:52
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Политика

Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»

Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23
Общество

Ливневые дожди надвигаются на Москву

Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Экономика

Доплату к пенсиям увеличат в мае

Ранее, в январе, страховые пенсии были проиндексированы на 7%, в феврале ежемесячные денежные выплаты повысились на 4,3%, а в апреле социальные пенсии были увеличены на 2%. Майский перерасчет коснется не только федеральной социальной доплаты, предоставляемой ПФР, но и соответствующей доплаты от региональных властей.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол

«Реал» может продать Куртуа по решению Зидана

Мадридский «Реал» может продать вратаря Тибо Куртуа по решению главного тренера Зинедина Зидана. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:57
Политика

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье

Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram

Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие

Шойгу пригрозил НАТО ассиметричным ответом на действия у границ России

Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил НАТО об ассиметричных мерах в ответ на действия альянса у российских границ.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин молятся за здоровье Джигарханяна

Как рассказала Цымбалюк-Романовская, они вместе с Прохором молятся за здоровье Армена Борисовича и ставят свечки за его здравие в храмах.
Обновлено вчера в 07:45
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено вчера в 04:01
Кино

Подарок для фанатов Marvel: Первые рецензии на «Мстители: Финал»

Обновлено в 04:10
Наука

Дома на Луне будут строить из искусственно выращенных ракушек – Учёные

Чтоб создать такие искусственно выращенные ракушки команда учёных и биологов из Рочестерского университета создают чередующиеся тонкие слои кристаллизованного карбонатно-кальциевого цемента и липкого полимера.
Обновлено 22 апреля в 09:38
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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