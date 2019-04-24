Футбол
«Ювентус» претендует на КоутиньоСоветский спорт 00:14
Ранее сообщалось, что есть два претендента на Коутиньо: ПСЖ, который хотел подписать футболиста летом 2017 года, и Челси, который ищет игрока на позицию Эдена Азара. Трансфер Коутиньо в Барселону стал самым рекордным для каталонского клуба 135 миллионов евро.
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Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Обновлено в 06:12
Происшествия
Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Промышленный памятник конструктивизма в Петербурге продают на Avito
В Санкт-Петербурге выставлено на продажу здание канатного цеха с водонапорной башней, построенное в стиле конструктивизма в 1929—1930 годах по проекту архитектора Якова Чернихова.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
С 1 июня звонки через таксофоны по РФ станут бесплатными
"Ростелеком" принял решение с 1 июня сделать звонки через таксофоны на номера фиксированной связи бесплатными по всей России.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Политика
Песков прокомментировал письмо Зеленскому по делу Вышинского
Нужно подождать и услышать заявления или увидеть действия, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя письмо журналистов Зеленскому с просьбой освободить Вышинского.
Обновлено в 06:27
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Политика
Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына
Обновлено в 06:01
Игры
Игроки «бомбят» рейтинг Mortal Kombat 11 в Steam и на Metacritic
Последнее особенно затронуло публику, поскольку этим недовольны и посетители Metacritic, где у игры также низкий пользовательский рейтинг — 26% при среднем балле журналистов в 83%.
Обновлено в 04:21
Политика
Памфилова предрекла ликвидацию трети российских партий
К концу года примерно треть зарегистрированных в России партий может быть ликвидирована из-за несоответствия требованиям законодательства.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках
В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Политика
Вера Баширова ушла с должности вице-губернатора по внутренней политике
Правительство Оренбургской области сообщило об увольнении Веры Башировой с должности вице-губернатора по внутренней политике.
Обновлено в 07:24
Политика
Украина обвинила Россию в препятствовании прохождению судов
Россия «демонстративно препятствует» прохождению кораблей в украинские порты в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:46
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Более 10 тысяч домашних животных погибли в пожарах в Забайкалье
По данным ведомства на 24 апреля, в огне погибли 9990 овец, 1277 голов крупного рогатого скота, 489 лошадей, 118 свиней и 1868 домашних птиц.
Обновлено в 03:08
Политика
Парубий поставил условие для голосования по его отставке
Спикер Верховной рады УкраиныПарубий на заседании парламента в среду, 24 апреля, заявил, что готов поставить на рассмотрение вопрос о собственной отставке, но только после принятия "языкового закона".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Януковича ждут с конвоем и наручниками
Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 05:46
Политика
Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43