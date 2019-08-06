Футбол
«Ювентус» представил резервную форму голубого цветаРБК 06:39
«Ювентус» представил третий комплект формы, в которой игроки команды будут выступать в сезоне-2019/20. Фотографии новых футболок были опубликованы во вторник на официальном сайте туринского клуба. Резервная форма выполнена в голубых цветах с однотонным узором в виде пятен.
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"Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы", — сказал Болтон.
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