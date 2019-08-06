Футбол
«Ювентус» представил резервную форму голубого цветаREGNUM 07:51
Туринский «Ювентус» представил резервный комплект игровой формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на сайте клуба. Новая экипировка команды выполнена в голубом цвете.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Экономика
Россию может настигнуть спад в экономике уже в 2019 году
Уточняется, что по данным Росстата, экономика в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале 2019 года вырос на 0,8%. По мнению аналитиков, рост пришёлся на государственный сектор и крупные предприятия.
Обновлено вчера в 05:57
Здоровье
В ЦГКБ Калининграда стартовал ремонт детского инфекционного отделения
Обновлено вчера в 11:42
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Происшествия
60 человек подрались в центре Москвы
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
ВСУ обстреляли школу в Горловке
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Политика
МИД обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела
Министерство иностранных дел России проинформирует руководство США и Германии о том, как их дипсотрудники и масс-медиа осуществляют вмешательство во внутренние дела РФ при информировании о несогласованных акциях в Москве.
Обновлено 04 августа в 17:35
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Петербурженка на Lexus битой отстояла свое право ездить по тротуару
Бейсбольная бита помогла жительнице Санкт-Петербурга доказать свое право ездить на машине по тротуарам.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Политика
Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Футбол
Александр Егоров: «В ворота „Спартака“ нужно было назначать пенальти»
Безбородов удалил Понсе и не назначил пенальти в спартаковские ворота – По матчу "Спартак" – "Динамо".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Политика
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Генпрокуратура Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в августе 2014 года, сообщил РИА Новости представитель ведомства Владислав Седнев.
Обновлено в 02:35
Гаджеты
LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами
До настоящего момента LG не выпускала и не анонсировала какие-либо складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Как пишет Mashable, в новом устройстве может быть задействован чехол-обложка, представленный LG в начале текущего года для аппарата V50 ThinQ 5G.
Обновлено в 05:41
Политика
Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины
Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 06:17
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Политика
В партии Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в интервью интернет-изданию "Страна.ua" предложил построить стену на границе с Донбассом.
Обновлено в 07:38
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Наука
Личность умершего 200 лет назад «вампира» установили по ДНК
Обновлено вчера в 04:53
Футбол
Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»
Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Политика
Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на фейки о взрыве под Ачинском
Член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что в интернете начали распространять фейковую информацию о взрыве на складе боеприпасов под Ачинском.
Обновлено в 06:25