Футбол

«Ювентус» представил резервную форму голубого цветаЕвро-футбол.ру 06:13

Туринский "Ювентус" презентовал резервную форму на сезон-2019/20. Третий комплект экипировки выполнен в голубом цвете. На верхней части футболки присутствует узор.
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«Ювентус» представил комплект голубой формы на новый сезон

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