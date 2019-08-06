Футбол
«Ювентус» представил резервную форму голубого цветаЕвро-футбол.ру 06:13
Туринский "Ювентус" презентовал резервную форму на сезон-2019/20. Третий комплект экипировки выполнен в голубом цвете. На верхней части футболки присутствует узор.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Обнаружена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружили в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, затонувшей во времена Второй мировой войны выполняя первое боевое задание, сообщает Live Science.
Обновлено в 02:55
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Политика
На Порошенко завели уголовное дело после поездки на Мальдивы
На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело из-за выезда на Мальдивы по поддельному паспорту.
Обновлено вчера в 17:12
Авто
Audi отзывает почти 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в РФ
Обновлено в 06:06
Авто
Peugeot 3008 превратили в «экспедиционный внедорожник»
Компания Peugeot превратила кроссовер 3008 в «экспедиционный внедорожник».
Обновлено в 07:31
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
В Абхазии во время шторма утонул турист из России
Обновлено вчера в 16:47
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто
Неизвестный преступник открыл стрельбу в ночном клубе District 45 в Торонто.
Обновлено в 02:19
Политика
Кличко пошутил над главой офиса Зеленского
Обновлено в 08:33
Политика
Патрушев назвал цель выхода США из ДРСМД
Патрушев добавил, что считает «нереальным», чтобы Китай согласился вступить в предлагаемый США новый договор на смену ДРСМД: в первую очередь из-за позиции самого Пекина.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Российские Ту-142 провели плановый полет над Тихим океаном
Как отметили в Минобороны, полет противолодочных самолетов прошел "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".
Обновлено в 09:36
Общество
Умерла легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Как стало известно 5-tv.ru, байер и легендарный фэшн-директор ЦУМа умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 09:54
Авто
В Лондоне набирают популярность «мраморные» автомобили
В Лондоне набирают популярность «мраморные» автомобили.
Обновлено в 05:23
Политика
Волкер рассчитывает на переговоры с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планирует провести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 07:49
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Транспорт
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона
Лоукостер "Победа" приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В центре Москвы произошла массовая драка
Обновлено в 03:29
Происшествия
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой
В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
В Ливии уничтожили еще один самолет Ил-76 с оружием
Обновлено вчера в 23:32
Технологии
В салонах связи появятся товары с AliExpress
В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.
Обновлено в 03:02
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59