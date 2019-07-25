Футбол
«Ювентус» представил новый выездной комплект формыREGNUM вчера в 07:34
Туринский «Ювентус» представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/19. Об этом 25 июля сообщается на странице клуба в Twitter. Новая гостевая форма выполнена в белом цвете с красными вставками.
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Игры
На gamescom 2019 покажут живой геймплей Cyberpunk 2077
Понаблюдать за презентацией смогут все посетители выставки gamescom 2019 с 21 по 24 августа, а с 20 по 22 августа пройдет закрытый показ для представителей индустрии.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
В ООН отреагировали на задержание российского танкера Украиной
ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Матвиенко и Медведев прилетят в Читу в августе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетят в Читу в августе, сообщил во время рейда по ремонту дорог 26 июля врио сити-менеджера города Александр Сапожников.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Британские торговые сети отказываются от использования пластиковых пакетов
Крупные сети розничной торговли в Великобритании, включая Tesco, Asda и Iceland, объявили об отказе от использования пластиковых пакетов в своих магазинах.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты
В России представлен смартфон Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 20:36
Наука
Устройство удаляет соль из морской воды с помощью солнечной энергии
Обновлено вчера в 04:17
Общество
Топ-5 мужских профессий, которые по силам женщинам в Челябинской области
«ЮП» решила выяснить, а сколько женщин в Челябинской области готовы выполнять тяжелый физический труд, который, казалось бы, по зубам только сильному полу.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено 24 июля в 14:21
Армия и оружие
Южная Корея: КНДР испытала новый тип ракет
Обновлено вчера в 08:57
Культура
Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
По словам Балтрейса, гепатит является "молчаливым убийцей", так как заболевание официально диагностировано только у каждого десятого человека из 257 миллионов тех, кто живет с гепатитом В. При этом, всего 4,5 миллиона человек получают необходимое лечение от заболевания.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Сочи часть федеральной трассы обрушилась из-за схода селя
Частичное обрушение автомобильной трассы федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка города-курорта произошло, по предварительным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате схода селя на фоне выпадения обильных осадков.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Вулверхэмптон» заинтересован в защитнике «Реала»
Защитник «Реала» Хесус Вальехо может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне».
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Кузбассовец сломал позвоночник при падении из окна
Накануне ночью в Междуреченске на улице Октябрьской из окна третьего этажа высотки вывалился местный житель.
Обновлено вчера в 23:04
Шоу-бизнес
Валерия выступила в Баку в космическом образе
Обновлено вчера в 19:21
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах
Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
У Зеленского поддержали создание в Крыму национальной автономии
В партии «Слуга народа» в Украине работает комитет по оккупированным территориям, в котором поддерживается перспектива создания Крымской национальной автономии.
Обновлено вчера в 04:57
Космос
В России планируют создать частную многоразовую метеоракету
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено 24 июля в 12:02
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Трамп прокомментировал выступление Мюллера в Конгрессе США
Итогом выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера в Конгрессе США по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г. американский президент Дональд Трамп остался доволен, сообщил он журналистам.
Обновлено 24 июля в 18:11
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
Обновлено вчера в 06:03