Футбол

«Ювентус» представил новый выездной комплект формыREGNUM 07:34

Туринский «Ювентус» представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/19. Об этом 25 июля сообщается на странице клуба в Twitter. Новая гостевая форма выполнена в белом цвете с красными вставками.
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«Милан» представил выездную форму белого цвета

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«Ювентус» представил комплект выездной формы на сезон-2019/20

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После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
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В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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