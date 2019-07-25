Футбол
«Ювентус» представил новый выездной комплект формыREGNUM 07:34
Туринский «Ювентус» представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/19. Об этом 25 июля сообщается на странице клуба в Twitter. Новая гостевая форма выполнена в белом цвете с красными вставками.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Общество
В выходные в России обещают снег
На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные на фоне резкого похолодания может выпасть снег.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Политика
В ГБР закончили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:03
Политика
Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера
После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".
Обновлено в 17:37
Кино
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от НТВ
В сети появился трейлер сериала «Чернобыль» от телеканала НТВ, который многие называют «отечественным ответом» одноимённому шоу от HBO.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на социальные доплаты к пенсиям в 13 регионах.
Обновлено в 07:44
Общество
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 20:36
Политика
Состояние украинских кораблей в Крыму признали «полуобморочным»
Белик добавил, что большая часть украинских кораблей находится «в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника».
Обновлено в 21:11
Экономика
Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
Обновлено в 07:04
Кино
Трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» появился в Сети
Кинокомпания Sony Pictures выложила первый трейлер второй части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» на своем Youtube-канале.
Обновлено в 14:42
Общество
Пять знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха
Астрологи составили счастливый гороскоп. В него попали только пять знаков Зодиака, но повезет им по-крупному.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Иран произвел запуск баллистической ракеты
Обновлено в 20:54
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Политика
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Политика
Конгресс США одобрил отсрочку для потолка госдолга
Законопроект о продлении на два года срока наступления потолка американского госдолга получил одобрение Конгресса США, передаёт C-Span.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, что больше не хочет выходить замуж
25 июля 2019 года российская певица Лолита Милявская прибыла в Баку на открытие международного музыкального фестиваля «Жара», организованного певцом Эмином Алагаровым.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги
Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.
Обновлено в 12:08
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено в 16:39
Происшествия
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено в 20:35
Общество
В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин
В отношении турбин мощностью до 35 МВт устанавливаются ограничения по доли стоимости иностранных товаров, использованных для их производства: не более 50% до 31 декабря 2019 года и не более 30% после этого.
Обновлено в 13:19
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55