Туринский «Ювентус» представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/19. Об этом 25 июля сообщается на странице клуба в Twitter. Новая гостевая форма выполнена в белом цвете с красными вставками.

Политика В сенате США призвали защищать выборы от хакеров «бумажными копиями» Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.

Происшествия В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Политика Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.

Шоу-бизнес Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

Армия и оружие В США 16 морских пехотинцев подозреваются в торговле людьми Сотрудниками следственного отдела Военно-морских сил США задержаны 16 бойцов морской пехоты, подозреваемых в торговле людьми и контрабанде наркотиков.

Политика В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.

Политика Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.

Политика СБУ показала кадры с задержанного российского танкера Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Политика Порошенко желает сделать Украину главным союзником США вне НАТО Бывший президент Украины Петр Порошенко на встрече со спецпредставителем США Куртом Волкером обсудил предоставление Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.

Армия и оружие Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.

Политика В Москве увидели тенденцию на возвращение Киева в правовое поле Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.

Общество В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Общество Количество дачников в России уменьшилось Согласно результатам опроса, загородной недвижимостью в России владеют примерно 42% жителей городов.

Футбол ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.

Шоу-бизнес «Жара-2019»: Топурия вышла в свет в прозрачном платье с перьями Солистка группы «А’Студио» выбрала для появления на публике яркий образ. Она облачилась в прозрачное платье с белыми перьями и вышивкой.

Футбол «Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.

Музыка Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.

Авто Mercedes-Benz протестировал на дороге новый электрокар Новая архитектура представит собой аккумуляторно-электрическую конструкцию, известную как MEA2 (Mercedes Electric Architecture), и EQS станет первым автомобилем, который будет ее использовать.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.