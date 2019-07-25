Футбол
«Ювентус» представил новый выездной комплект формыREGNUM 07:34
Туринский «Ювентус» представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/19. Об этом 25 июля сообщается на странице клуба в Twitter. Новая гостевая форма выполнена в белом цвете с красными вставками.
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Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Обновлено в 10:28
Происшествия
Петербургского повара наградили за спасение пассажиров на «Пушкинской»
В четверг, 25 июля, в Петербурге наградили 28-летнего жителя города Виталия Городилова, который обезоружил вооруженного преступника в вагоне поезда на станции метро «Пушкинская».
Обновлено в 14:31
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено в 05:05
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Дело завели после нападения на Порошенко
Полиция возбудила уголовное дело после попытки нападения на президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:52
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ
Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено в 09:33
Политика
Президент Палестины заявил о приостановке всех соглашений с Израилем
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что прекращает выполнение всех подписанных ранее соглашений с Израилем в соответствии с требованиями Центрального совета Организации освобождения Палестины (ООП), сообщает агентство Wafa.
Обновлено в 14:50
Кино
Скончался народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 13:17
Футбол
Капитан «Порту» Перейра покинул команду из-за ссоры с тренером
Португальский футболист, капитан ФК «Порту» Данилу Перейра вынужден был покинуть расположение клуба, поскольку поссорился с главным тренером команды Сержиу Консейсау.
Обновлено в 02:58
Здоровье
Названы болезни, вызывающие рак
Если не лечить хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра, высок риск развития рака, отмечают врачи.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин встретился с экс-президентом Киргизии
Обновлено вчера в 12:24
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Общество
Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel
Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Германии загорелся военный полигон
Обновлено в 12:37
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Политика
В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что освобождение моряков с задержанного на Украине российского судна не исчерпает инцидент.
Обновлено в 13:39
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Акции Tesla обвалились на 11% после квартального отчета
Скорректированный убыток на одну акцию Tesla в минувшем квартале составил $1,12.
Обновлено в 05:15