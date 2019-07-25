Футбол

«Ювентус» представил новый выездной комплект формыREGNUM 07:34

Туринский «Ювентус» представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/19. Об этом 25 июля сообщается на странице клуба в Twitter. Новая гостевая форма выполнена в белом цвете с красными вставками.
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