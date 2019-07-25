Футбол
«Ювентус» представил новый выездной комплект формыREGNUM 07:34
Туринский «Ювентус» представил выездной комплект игровой формы на сезон 2018/19. Об этом 25 июля сообщается на странице клуба в Twitter. Новая гостевая форма выполнена в белом цвете с красными вставками.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
В Южной Корее заявили об испытаниях в КНДР ракеты нового типа
Вторая ракета малой дальности на испытаниях в КНДР оказалась нового типа и преодолела расстояние в 690 километров.
Обновлено в 01:47
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет
Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.
Обновлено в 03:34
Кино
Барецкий заявил, что Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3»
Барецкий заявлял, что в его проекте примут участие Анастасия Волочкова, Никита Джигурда и Алексей Панин.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Ливни в Сочи спровоцировали сход селей и подтопление ряда улиц курорта
"Залповые ливни подтопили несколько улиц в Лазаревской и Центральном районах Сочи, а также и стали причиной схода селей в Барановском сельском округе", - сообщили агентству "Интерфакс - Юг" в администрации Сочи в четверг.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Стало известно, где скрывается заказчик теракта в метро Петербурга
Предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, скрывается в сирийском городе Идлиб, следует из материалов уголовного дела о взрыве, оглашенных в Ленинградском окружном военном суде.
Обновлено в 06:57
Спорт
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
Обновлено в 02:20
Кино
Умер известный актер Рутгер Хауэр
На 76-м году жизни умер известный голландский актер Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Хоккей
«Сибирь» подписала пробный контракт с Чесалиным
Форвард Евгений Чесалин подписал просмотровый контракт с «Сибирью», информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 07:11
Политика
Матвиенко назвала дело Голунова хорошей встряской для всех
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет
27-летняя Нинидзе возмущается слухами о любовной связи с 46-летним Виторганом. При этом актеров все чаще видят в обществе друг друга.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Ювентус» отказался продавать защитника в «Зенит»
Обновлено в 06:44
Экономика
«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%
Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму
Обновлено в 07:15
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Трап повредил самолет в аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind получил повреждения. Пассажирский лайнер задело самоходным трапом.
Обновлено в 07:00
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Кино
Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов
Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.
Обновлено в 07:04