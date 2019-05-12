Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезонВести.Ru 06:25
Туринский "Ювентус" показал новый комплект формы, в которой футболисты "Старой синьоры" будут выступать в сезоне-2019/20. Итальянцы решили отказаться от традиционных черных и белых полос, что вызвало у части болельщиков самого титулованного клуба в Италии негативные эмоции.
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Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
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Рене Фазель: «Поменять формат ЧМ попросили топ-команды»
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что инициатива изменения формата чемпионата мира исходила от ведущих сборных.
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Киркорову на «Евровидении» задают вопросы про общих с Лазаревым детей
Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
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Общество
Матери погибших на Донбассе солдат вышли на шествие в Киеве
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Турции десять человек пострадали в драке со стрельбой в кафе
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 07:25
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
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Политика
В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»
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Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
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Общество
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Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в доме под Ростовом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В массовом ДТП в Санкт-Петербурге подозревают 17-летнего школьника
В аварии, которая произошла в субботу, 11 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Бухарестской улице подозревают 17-летнего подростка.
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Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
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Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
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Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Гаджеты
ASUS готовит игровой монитор TUF Gaming VG32VQ с технологией ELMB-Sync
К сожалению, остальные характеристики, равно как дата начала продаж и стоимость монитора ASUS TUF Gaming VG32VQ пока что не уточняются.
Обновлено в 06:22
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
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Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Авто
Можно ли получить штраф за багажник на крыше?
Далеко не всё можно перевести в багажнике и поэтому приходится приобретать кофр на крышу автомобиля.
Обновлено в 04:00
Происшествия
По факту смерти Доренко будет проведено дополнительное расследование
По факту смерти главного редактора радио "Говорит Москва", журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая после падения с мотоцикла от, как было сказано ранее, разрыва аорты, будет проведена повторная судебно-медицинской экспертиза.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео
Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.
Обновлено в 04:19
Футбол
Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ
Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Обновлено в 07:33
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Хоккей
Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв)
После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»
Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов утверждает, что журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 06:01
Транспорт
В центре Москвы благоустроят несколько улиц
Обновлено в 07:20
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10