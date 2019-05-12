Футбол

«Ювентус» представил новую форму на следующий сезонВести.Ru 06:25

Туринский "Ювентус" показал новый комплект формы, в которой футболисты "Старой синьоры" будут выступать в сезоне-2019/20. Итальянцы решили отказаться от традиционных черных и белых полос, что вызвало у части болельщиков самого титулованного клуба в Италии негативные эмоции.
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«Ювентус» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат05:54

Форма «Ювентуса» на сезон 2019/2020. ВИДЕО

Sport.ru07:14

«Ювентус» презентовал новую домашнюю форму

Sport24.ru05:08

«Ювентус» отказался от традиционных полосок на футболке для нового сезона

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«Ювентус» показал новую форму. Она без черных и белых полос

Спорт-Экспресс04:49

«Ювентус» представил новую домашнюю форму на следующий сезон (видео)

Советский спорт05:16

«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2019/20. Она не в полоску

Sports.ru05:15
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В аварии, которая произошла в субботу, 11 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Бухарестской улице подозревают 17-летнего подростка.
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Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

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По факту смерти главного редактора радио "Говорит Москва", журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая после падения с мотоцикла от, как было сказано ранее, разрыва аорты, будет проведена повторная судебно-медицинской экспертиза.
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Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
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Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
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