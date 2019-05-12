Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезонВести.Ru 06:25
Туринский "Ювентус" показал новый комплект формы, в которой футболисты "Старой синьоры" будут выступать в сезоне-2019/20. Итальянцы решили отказаться от традиционных черных и белых полос, что вызвало у части болельщиков самого титулованного клуба в Италии негативные эмоции.
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Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести
Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Спорт
Умер олимпийский чемпион в велотреке Виктор Манаков
Чемпион Олимпийских игр 1980 года велогонщик Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни, сообщил в своем твиттере президент Федерация велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Обновлено в 10:19
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Транспорт
Между Петербургом и Кировском запустят новые экологичные автобусы
На маршруте между Петербургом и Кировском будут ходить новые автобусы на природном газе, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 08:26
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено вчера в 06:23
Хоккей
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч с "Красной машиной" ничего хорошего для Австрии не предвещал – уже на 13-й минуте счет был открыт, во втором периоде за 36 секунд россияне забросили вторую и третью шайбу, а в самом дебюте третьего отрезка игры австрийцев добили два гола с разницей в четыре минуты.
Обновлено в 10:23
Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Киеве неизвестные сожгли автомобиль главреда украинского телеканала
В Киеве, в ночь на 12 мая неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВі Егорова.
Обновлено в 08:30
Общество
В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови
Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.
Обновлено в 10:09
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол
Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка
Обновлено в 08:55
Футбол
Гендиректор «Балтики»: «Казанков в грубой форме высказался в адрес нашего тренера. Последовала ответная реакция»
Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал удаление главного тренера команды Евгения Калешина в перерыве матча 36-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:0). — Инцидент произошел в конце первого тайма, когда игрок СКА Казанков перед выполнением «стандарта» прокатил мяч вперед на полтора-два метра, — приводит слова Качукаева корреспондент «Матч ТВ» Сергей Ильев.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина
Обновлено вчера в 23:23
Политика
В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Сергей Доренко знал о своем диагнозе
Обновлено в 04:59