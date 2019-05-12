Футбол

«Ювентус» представил новую форму на следующий сезонВести.Ru 06:25

Туринский "Ювентус" показал новый комплект формы, в которой футболисты "Старой синьоры" будут выступать в сезоне-2019/20. Итальянцы решили отказаться от традиционных черных и белых полос, что вызвало у части болельщиков самого титулованного клуба в Италии негативные эмоции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» отказался от традиционных полосок на футболке для нового сезона

Матч ТВ04:56

«Ювентус» представил новую домашнюю форму на следующий сезон (видео)

Советский спорт05:16

«Ювентус» презентовал новую домашнюю форму

Sport24.ru05:08

«Ювентус» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат05:54

«Ювентус» показал новую форму. Она без черных и белых полос

Спорт-Экспресс04:49

Форма «Ювентуса» на сезон 2019/2020. ВИДЕО

Sport.ru07:14

«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2019/20. Она не в полоску

Sports.ru05:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено в 09:59
Происшествия

Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Спорт

Умер олимпийский чемпион в велотреке Виктор Манаков

Чемпион Олимпийских игр 1980 года велогонщик Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни, сообщил в своем твиттере президент Федерация велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Обновлено в 10:19
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Транспорт

Между Петербургом и Кировском запустят новые экологичные автобусы

На маршруте между Петербургом и Кировском будут ходить новые автобусы на природном газе, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 08:26
Хоккей

Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах

Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами

Обновлено вчера в 06:23
Хоккей

Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Матч с "Красной машиной" ничего хорошего для Австрии не предвещал – уже на 13-й минуте счет был открыт, во втором периоде за 36 секунд россияне забросили вторую и третью шайбу, а в самом дебюте третьего отрезка игры австрийцев добили два гола с разницей в четыре минуты.
Обновлено в 10:23
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль главреда украинского телеканала

В Киеве, в ночь на 12 мая неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВі Егорова.
Обновлено в 08:30
Общество

В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови

Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.
Обновлено в 10:09
Общество

В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии

Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
Обновлено в 10:12
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Обновлено в 09:28
Происшествия

В Каире двух напавших на христианскую церковь приговорили к смерти

Обновлено в 09:55
Футбол

Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка

Обновлено в 08:55
Футбол

Гендиректор «Балтики»: «Казанков в грубой форме высказался в адрес нашего тренера. Последовала ответная реакция»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал удаление главного тренера команды Евгения Калешина в перерыве матча 36-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:0). — Инцидент произошел в конце первого тайма, когда игрок СКА Казанков перед выполнением «стандарта» прокатил мяч вперед на полтора-два метра, — приводит слова Качукаева корреспондент «Матч ТВ» Сергей Ильев.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина

Обновлено вчера в 23:23
Политика

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Сергей Доренко знал о своем диагнозе

Обновлено в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное