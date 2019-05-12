«Ювентус» представил новую форму на следующий сезонВести.Ru 06:25

Туринский "Ювентус" показал новый комплект формы, в которой футболисты "Старой синьоры" будут выступать в сезоне-2019/20. Итальянцы решили отказаться от традиционных черных и белых полос, что вызвало у части болельщиков самого титулованного клуба в Италии негативные эмоции.

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Политика Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.

Происшествия Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.

Спорт Умер олимпийский чемпион в велотреке Виктор Манаков Чемпион Олимпийских игр 1980 года велогонщик Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни, сообщил в своем твиттере президент Федерация велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

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Общество Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.

Хоккей Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею Матч с "Красной машиной" ничего хорошего для Австрии не предвещал – уже на 13-й минуте счет был открыт, во втором периоде за 36 секунд россияне забросили вторую и третью шайбу, а в самом дебюте третьего отрезка игры австрийцев добили два гола с разницей в четыре минуты.

Происшествия На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.

Происшествия Александр Емельяненко вновь оказался в полиции Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.

Политика В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

Происшествия В Киеве неизвестные сожгли автомобиль главреда украинского телеканала В Киеве, в ночь на 12 мая неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВі Егорова.

Общество В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.

Общество В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.

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Футбол Гендиректор «Балтики»: «Казанков в грубой форме высказался в адрес нашего тренера. Последовала ответная реакция» Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал удаление главного тренера команды Евгения Калешина в перерыве матча 36-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:0). — Инцидент произошел в конце первого тайма, когда игрок СКА Казанков перед выполнением «стандарта» прокатил мяч вперед на полтора-два метра, — приводит слова Качукаева корреспондент «Матч ТВ» Сергей Ильев.

Политика В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах.

Шоу-бизнес Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".