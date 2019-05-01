Футбол
«Ювентус» предложит за Погба 120 миллионов евроProstoProSport 15:05
Туринский «Ювентус» по-прежнему намерен подписать своего бывшего футболиста, полузащитника сборной Франции Поля Погба, который уже заявил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании покинуть английский клуб.
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Политика
Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании
Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 11:26
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 17:30
Футбол
Футболисты Бразилии выиграли домашний Кубок Америки
Решающий матч завершился победой "пентакапмеонов" со счетом 3:1. Начало встречи было не слишком интересным, команды осторожничали и всей своей силы не показывали.
Обновлено в 17:55
Общество
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.
Обновлено в 14:30
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено в 17:59
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Иран объявил о решении превысить норму обогащения урана
Иранские власти с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.
Обновлено в 03:46
Происшествия
На Курилах поисковики нашли останки советского воина
Обновлено в 20:38
Общество
На Мосфильме появился один из крупнейших съемочных павильонов в Европе
На Мосфильме появился новый съемочный павильон площадью 1 647 квадратных метров – один из крупнейших в Европе, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:25
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ
Сомалийские исламисты из группировки "Аш-Шабаб" казнили за прошлую неделю не менее 10 человек, обвиняемых в шпионаже, сообщает африканское отделение радиостанции RFI.
Обновлено в 20:35
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы
В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено в 19:05
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Космос
Уфологи приняли за НЛО космический мусор
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко пожаловалась на бешеный ритм своей жизни
Рождение сына, подготовка к свадьбе, тренировки, чтобы прийти в форму, работа, к которой Регина Тодоренко вернулась практически сразу после родов – все это закружило экс-ведущую «Орла и решки» в бешеный темп.
Обновлено в 08:16
Общество
У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля
Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Российские военные раздали гуманитарную помощь в Восточной Гуте
Обновлено вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено в 16:18
Кино
Вышел первый тизер-трейлер ремейка «Мулан» от Disney
Компания Walt Disney Studios опубликовала на официальном канале видеохостинга YouTube первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Мулан», ремейк мультипликационной ленты 1998 года с одноименным названием.
Обновлено в 19:48
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Обновлено в 15:26
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03