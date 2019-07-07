Туринский «Ювентус» по-прежнему намерен подписать своего бывшего футболиста, полузащитника сборной Франции Поля Погба, который уже заявил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании покинуть английский клуб.

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«Ювентус» предложит за Погба 120 миллионов евро

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