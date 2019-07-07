Футбол
«Ювентус» предложит за Погба 120 миллионов евроProstoProSport 15:05
Туринский «Ювентус» по-прежнему намерен подписать своего бывшего футболиста, полузащитника сборной Франции Поля Погба, который уже заявил руководству «Манчестер Юнайтед» о желании покинуть английский клуб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:56, Вашингтон
Футбол
Финал Кубка Америки. Бразилия забила два мяча в ворота Перу в первом тайме
Первый тайм завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Счет в игре на 15-й минуте открыл бразильский нападающий "Гремио" Эвертон, которому ассистировал форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус.
Обновлено в 16:50
Политика
Раскрыт истинный мотив атаки на Путина в эфире грузинского «Рустави-2»
Телеграм-канал obrazbuduschego объяснил ситуацию с бранью в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Экономика
Крупнейший независимый в России НПЗ заработает 20 июля
Антипинский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший независимый НПЗ в России, возобновит работу в конце июля, рассказал «Ведомостям» знакомый топ-менеджеров завода и подтвердил человек, близкий к одному из акционеров предприятия.
Обновлено в 17:11
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Петербурге
Легковой автомобиль Mercedes и машина скорой помощи марки Ford Transit столкнулись в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой в центре Санкт-Петербурга, в результате пострадали двое медиков, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Общество
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Два крупнейших НПЗ в Венесуэле приостановили работу из-за блэкаута
В Венесуэле два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) приостановили работу после отключения электричества, сообщает портал штата Фалькон NotiFalcon.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»
Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
Обновлено в 16:10
Энергетика
Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра
Эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара предлагают альтернативную текущим планам конфигурацию налогового маневра в нефтяной отрасли, позволяющую более эффективно сдерживать рост цен на нефтепродукты на розничном рынке.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика
Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале
Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
Обновлено в 17:00
Музыка
Стиви Уандер прервет турне из-за операции по пересадке почки
Американский певец и композитор Стиви Уандер вынужден приостановить гастрольный тур из-за операции по пересадке почки.
Обновлено в 01:44
Здоровье
Врачи предупредили о вреде супа для здоровья
Ряд СМИ, ссылаясь на слова врачей, сообщает, что чрезмерное употребление супов может привести к раку пищевода.
Обновлено в 04:50
Футбол
YouTube заблокировал трансляцию игры «Ганновер» — «Ростов» из-за музыки на арене
Прямая трансляция контрольного матча «Ганновер-96» — «Ростов» на официальном канале немецкого клуба в YouTube была заблокирована из-за музыки на стадионе.
Обновлено в 16:10
Экономика
АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году
Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:01
Культура
Немецкий продюсер Артур Браунер умер на 101 году жизни
Один из самых известных продюсеров Германии Артур Браунер умер в возрасте 100 лет. Мужчина скончался в Берлине, передаёт Associated Press.
Обновлено в 16:53